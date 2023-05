L’OM affronte samedi le RC Lens pour un choc décisif dans la course à la Ligue des champions. Découvrez la composition d’ Igor Tudor.

OM : Igor Tudor prépare une surprise contre le RC Lens

C’est le match que tous les amateurs de la Ligue 1 attendent avec impatience. Samedi soir, à partir de 21 heures, le Racing Club de Lens accueille l’Olympique de Marseille à l'occasion de la 34e journée du championnat. Cette rencontre est incontestablement une finale avant l'heure entre deux équipes du haut du tableau, qui rêvent de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Respectivement 2e et 3e du championnat à 5 journées de la fin de saison, l’OM ne compte qu’un seul point d’avance sur le RC Lens. Et les Marseillais feront tout pour maintenir à bonne distance leur prochain adversaire. En cas de victoire samedi soir au stade Bollaert, le club phocéen creuserait l’écart sur les Sang et Or avec 4 points d’avance, une marge considérable à 4 journées de la fin.

Sur une série de 3 victoires consécutives, les Marseillais sont motivés à obtenir ce résultat positif qui s’annonce très compliqué face au RCL. Pour tenter de revenir avec les trois points, Igor Tudor devra sortir l'artillerie lourde. Et il le faudra, car dans le camp adverse, les Lensois restent intraitables à domicile avec une seule défaite et un match nul concédés dans l’antre incandescent de Bollaert. Autant dire que le défi sera immense pour Igor Tudor et ses hommes.

OM : Chancel Mbemba sur le banc, Mattéo Guendouzi repositionné en attaque

Fidèles à ses habitudes, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille déroulera son fameux 3-4-3 contre le RC Lens avec Pau Lopez dans les buts. Le gardien marseillais sera protégé par une défense à trois, composée de Samuel Gigot, Sead Kolasinac et Leonard Balerdi. Régulièrement laissé sur le banc lors des derniers matchs de l’OM, Chancel Mbemba devrait une nouvelle fois être remplaçant lors de cette rencontre. Tandis que Jonathan Clauss devrait occuper le couloir droit phocéen.

Entré en seconde période lors de la victoire contre Auxerre, Nuno Tavares avait livré une prestation intéressante au stade Vélodrome dimanche dernier. Et contrairement aux idées reçues, le latéral gauche portugais devrait débuter le choc contre le RC Lens. L’entraîneur Igor Tudor s’appuiera logiquement sur son duo Valentin Rongier - Jordan Veretout pour animer son entrejeu. L’entraîneur marseillais procédera aussi à un changement dans le secteur offensif.

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, Mattéo Guendouzi devrait être titulaire face à Lens au détriment de Vitinha. Peu utilisé ces dernières semaines à l'OM, le milieu de terrain tricolore sera a priori repositionné dans la ligne d’attaque afin d’effectuer son travail de pression sans le ballon. Décisif lors des derniers matchs de Marseille, Cengiz Ünder sera aussi titulaire avec un Alexis Sanchez qui occupera la pointe de l’attaque phocéenne.

Les Marseillais sont très attendus pour ce choc au sommet. Ils devront montrer du caractère et faire preuve de réalisme et de solidité défensive face au RC Lens.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Leonardo Balerdi, Samuel Gigot, Sead Kolasinac

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Verteout, Nuno Tavares

Attaquants : Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi et Alexis Sanchez