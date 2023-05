En déplacement sur la pelouse de Nice samedi après-midi, le Stade Rennais devra encore faire avec un effectif diminué. Voici la compo du SRFC.

Stade Rennais : Gagner à Nice pour continuer de croire en l'Europe

Victorieux d'Angers dimanche dernier au Roazhon Park, le Stade Rennais reste à la lutte pour les places européennes. Actuellement 6es de Ligue 1, les Rouge et Noir sont à trois points du LOSC, et cinq de l'AS Monaco, deux occupent qui s'affronteront le 14 mai prochain à Louis II. Il y aura donc certainement un gros coup à jouer pour le SRFC, à condition de s'imposer dès samedi à l'Allianz Riviera. Une mission délicate, surtout que la bande à Bruno Genesio n'est jaùais très sereine lorsqu'il s'agit de jouer à l'extérieur.

À l'heure actuelle, le Stade Rennais est la 13e équipe du championnat lorsqu'il s'agit d'évoluer hors de ses bases. Et comme si cela ne suffisait pas, les Bretons devront aller à Nice avec un effectif encore limité, comme c'est le cas depuis de nombreuses semaines désormais.

Birger Meling forfait à Nice, qui de Theate ou Bélocian jouera à gauche de la défense ?

Présent jeudi en conférence de presse, Bruno Genesio a annoncé l'absence de Birger Meling pour le déplacement à Nice. Déjà privé d'Adrien Truffert, Xeka, Martin Terrier, ou encore Désiré Doué, l'entraîneur rennais voit donc un joueur supplémentaire rejoindre l'infirmerie. Avec la suspension de Guéla Doué pour cette rencontre, cela met en lumière une grosse incertitude concernant le côté gauche de la défense bretonne.

Deux options se présentent devant le technicien du SRFC, la première concerne Jeanuël Belocian, capable de joueur à ce poste, et la deuxième mène à Arthur Theate, qui a déjà évolué sur le côté gauche cette saison. Toutefois, avec la brouille observée entre le défenseur belge et Bruno Genesio face à Angers le week-end dernier, il est difficile de savoir si le joueur de 22 ans sera titularisé à l'Allianz Riviera. Pour le reste, il ne devrait pas y avoir beaucoup de changement par rapport à l'équipe qui s'est imposée la semaine dernière. Un doute existe tout de même au milieu de terrain, car la dernière performance de Baptiste Santamaria n'était clairement pas au niveau attendu.

La compo probable du Stade Rennais à Nice

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, J. Belocian, A. Theate

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, L. Ugochukwu, F. Tait

Attaquants : J. Doku, A. Kalimuendo, A. Gouiri