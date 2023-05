L’avenir d’Igor Tudor n’est pas vraiment menacé à l’OM. Mais une absence en Ligue des champions la saison prochaine pourrait lui être fatale.

OM Mercato : Igor Tudor, un avenir toujours incertain

Dès ses débuts sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a vécu un déluge de critiques et de sérieuses turbulences. Les Marseillais avaient réalisé une préparation estivale catastrophique avec un bilan de 4 défaites en 5 matchs. Dans de telles conditions, le nouvel entraineur marseillais n’était pas épargné.

Le successeur de Jorge Sampaoli était continuellement menacé, certains évoquant même son départ précipité de l’OM. Mais depuis ces épisodes mouvementés, l’équipe phocéenne s’est remise en marche dans le haut du tableau avec une possible qualification pour la prochaine Ligue des champions. Cela signifie-t-il que Igor Tudor sera toujours l’entraineur de l’OM la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Pascal Olmeta a émis quelques doutes concernant l’avenir du technicien croate à l’OM. Car si le club phocéen ne parvient pas à terminer à la 2e place du championnat, cela risque d’avoir des répercussions drastiques sur son futur à Marseille. Le consultant sportif est même convaincu qu’Igor Tudor a de grandes chances de partir de son propre gré.

« Personnellement, je ne sais même pas si Tudor va rester. Vous allez voir... Là de ce que j'ai entendu, ce n'est pas gagné. Si ce sont mes infos ? Vous savez, Marseille, c'est à la fois grand, mais c'est aussi très très petit. Je ne sais pas s'il a envie de continuer et s'il n'a pas envie d'aller ailleurs. Et c'est pour ça que c'est Marseille. C'est comme ça depuis des années et des années, et ça ne changera pas », a-t-il indiqué.

La prochaine destination d’Igor Tudor a déjà fuité

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Igor Tudor ne serait pas encore assuré de rester la saison prochaine sur le banc de l’OM. Et s’il venait à partir, une destination se dégage déjà pour l’accueillir. Récemment, la presse italienne révélait un intérêt pressant de la Juventus Turin à son égard. L’entraineur croate serait même en pôle dans l’esprit des dirigeants turinois en cas de départ de Massimiliano Allegri l’été prochain.

Il faut dire que Igor Tudor a laissé un très bon souvenir lors de son passage comme joueur à la Vieille Dame (1999-2007) et s’est déjà assis sur le banc des Bianconeri en qualité de coach adjoint d’Andrea Pirlo pendant une saison (2020-2021). Tant d’arguments qui pourraient favoriser son retour en Italie. Sauf que pour le moment, aucune décision n’a encore été prise dans ce dossier.

L’entraineur de 45 ans conserve toujours la confiance du président de l’OM, Pablo Longoria. Et il fera tout son possible pour qualifier son équipe en Ligue des champions la saison prochaine, quelle que soit sa future décision. En attendant, les Marseillais tenteront de s’imposer ce samedi soir sur le terrain du RC Lens en vue de conserver leur 2e place. Cette rencontre sera décisive pour la fin de saison en Ligue 1.