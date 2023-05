Alors que Christophe Galtier ne devrait plus être sur le banc la saison prochaine, les dirigeants du PSG auraient identifié leur probable futur entraîneur.

Mercato PSG : José Mourinho, profil idéal pour remplacer Galtier ?

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier n’a pas convaincu pour sa première saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Après une élimination précoce en Ligue des Champions et un échec en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, l’ancien coach de l’OGC Nice n’a que très peu de chance d’être conservé au terme de l’exercice en cours.

Les dirigeants parisiens étant déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur. Si Zinédine Zidane reste le grand rêve du Qatar, le club de la capitale étudierait aussi d’autres options comme Thiago Motta (Bologne), Antonio Conte (libre), Julian Nagelsmann (libre) et José Mourinho (Roma). Et selon la presse italienne, le choix du PSG pourrait finalement se porter sur le Special One.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le technicien portugais serait prêt à quitter l’AS Rome à la fin de la saison à la suite de plusieurs désaccords avec ses dirigeants, à en croire La Gazzetta dello Sport. Une tendance confirmée par TMW, qui précise que le Paris SG serait la priorité de José Mourinho pour rebondir la saison prochaine. Une option qui plairait aussi à la direction parisienne.

Mercato PSG : Le Paris SG discute déjà avec José Mourinho

En effet, le média transalpin assure que José Mourinho fait d’une arrivée au Paris Saint-Germain l’une de ses options les plus sérieuses en cas de séparation avec l’AS Rome cet été. Les récents désaccords annoncés entre l’ancien manager de Chelsea et les dirigeants romains auraient alerté Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, qui surveilleraient avec beaucoup d’attention cette situation. D’ailleurs, Luis Campos, qui a déjà collaboré avec Mourinho par le passé, négocierait déjà avec lui dans l’optique d’une arrivée à Paris dès cet été.