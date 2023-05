Un talent du football français va rejoindre l’ASSE cet été, en provenance du FC Montfermeil. Mais il débarquera avec deux titres raflés cette saison.

Mercato ASSE : Medhy Lutin rejoint Saint-Etienne couronné de deux trophées

Très actif dans la région Ile-de-France grâce à ses scouts Ludovic Paradinas et désormais au duo Hadane Karouni et Jean-Claude Anquetil, l’ASSE a déniché la pépite Medhy Lutin depuis 2021. Le jeune talent s’est engagé avec le club stéphanois il y a deux ans, mais est resté au FC Montfermeil afin de poursuivre sa progression. Cet été, le très prometteur et polyvalent joueur (milieu offensif ou attaquant) va intégrer le centre de formation de l’AS Saint-Etienne pour y franchir des paliers. L’ASSE devrait se réjouir du joli coup réalisé en recrutant Medhy Lutti, car il a confirmé son énorme talent et a progressé au sein du club de Seine-Saint-Denis.

Selon les informations du compte Twitter Green Prospect, qui suit l'actualité des jeunes joueurs, mais aussi le site spécialisé Peuple-Vert, la pépite de 15 ans a remporté le « Paname Best Player U15 » et également le « Paname Best Player 2023 » du meilleur jeune joueur francilien du moment. Cette distinction (''Ballon d'Or francilien'') est décernée par les recruteurs des clubs professionnels, le média Panamefoot et les éducateurs de la région parisienne.

Medhy Lutin va donc renforcer les équipes de jeunes de l’ASSE en juillet 2023, avec en poche un contrat stagiaire de trois ans pour commencer. Pour rappel, l’ASSE a toujours réussi à dénicher de jeunes talents en Ile-de-France, dont Allan Saint-Maximin, (Newcastle) Jonathan Bamba (LOSC), Lucas Gourna (RB Salzbourg), William Saliba (Arsenal) ou encore Arnaud Nordin (Montpellier). Medhy Lutti est certes encore jeune, mais il est certain qu'il ne mettra du temps pour toquer à la porte de l'équipe de Laurent Batlles, grâce à son talent et ses qualités techniques reconnus.