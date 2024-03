Benjamin Bourigeaud sur le départ du Stade Rennais cet été ?

Le milieu de terrain français évoluant au Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud est très convoité sur le marché des transferts depuis deux ans. De nombreux clubs européens notamment des clubs italiens s’intéressent au joueur.

Mercato : Benjamin Bourigeaud intéresse plusieurs clubs

Benjamin Bourigeaud était annoncé du côté de l’Italie lors du dernier mercato hivernal. Finalement, il est resté à Rennes et continue de faire des merveilles au sein de l’équipe de Julien Stéphan.

Après sept saisons avec le club breton, Benjamin Bourigeaud cherche à relever d’autres défis ailleurs. Naples, Lazio Rome et AS Rome se positionnent pour signer le milieu de terrain français. Selon Transfertmarkt, sa valeur est estimée à 18 millions d’euros. D’après Foot national, les dirigeants du Stade Rennais seraient ouverts à un départ de Bourigeaud en cas d’une belle offre. Il y a déjà une rude concurrence au sein de l’équipe. Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Désiré Doué sont tous là pour combler ce vide. Benjamin Bourigeaud est lié à Rennes jusqu’en juin 2026.

Julien Stéphan encense Benjamin Bourigeaud

Benjamin Bourigeaud est en très grande forme cette saison. Il a marqué un triplé face à l’AC Milan (3-2), le jeudi 22 février 2024 en barrage retour de Ligue Europa. Malheureusement, Rennes a été éliminé. Bourigeaud a encore livré une belle performance en Coupe de France face à Le Puy Foot, le jeudi 29 février 2024. Il a inscrit un doublé et a fait une passe décisive.

A l’issue de la rencontre, le coach de Rennes, Julien Stéphan l’a félicité pour sa contribution au succès de l’équipe. « Benjamin Bourigeaud a été ultra-décisif, performant, dynamiteur, entraînant », a réagi le technicien rennais. Les deux buts de Bourigeaud ont permis au Stade Rennais de rejoindre le dernier carré de la compétition. « Il nous permet de nous qualifier avec ces deux buts. Plus il joue et mieux il se sent. Bravo à lui pour son match », a-t-il ajouté.