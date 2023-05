Alors que Christophe Galtier ne devrait pas être conservé à son poste à l’issue de la saison, le PSG aurait établi la liste de ses éventuels successeurs.

Mercato PSG : Le sort de Christophe Galtie pas toujours fixé

Nommé en juillet passé en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier, n’a pas convaincu pour sa première saison sur le banc du Paris Saint-Germain. À tel point que son avenir est déjà menacé dans la capitale. Dans la capitale, plusieurs sources annoncent que le technicien marseillais ne devrait pas allé jusqu’au terme de son engagement, soit le 30 juin 2024.

Un an seulement après son arrivée, Galtier devrait ainsi être remercié par le Paris SG. Ce dimanche, Téléfoot fait le point sur ce dossier et révèle que l’avenir de l’ancien emblématique entraîneur de l’AS Saint-Étienne n’est toujours pas fixé au PSG. Les dirigeants du club parisien travailleraient pour autant sur sa succession.

Mercato PSG : Zidane, Mourinho et Nagelsmann à la lutte pour l’après-Galtier

À la recherche d’un éventuel successeur à Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain aurait déjà avancé ses pions avec Zinédine Zidane, José Mourinho et Julian Nagelsmann. D’après les informations recueillies par l’émission dominicale de TF1, « le rêve Qatari demeure Zidane, et des échanges ont eu lieu plus récemment avec José Mourinho, et Julian Nagelsmann. »

De son côté, le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato précise que Mourinho, sous contrat jusqu’en 2024, « serait très intéressé à l’idée de rejoindre le club parisien. » Libre depuis son départ du Bayern Munich en mars dernier, Nagelsmann, jeune et ambitieux, intéresserait le PSG pour construire un projet sur le long terme. Mais le grand rêve de l’Émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale française, demeure Zinédine Zidane, sans club depuis l’été 2021 et qui espère reprendre du service la saison prochaine. Reste maintenant à savoir lequel de ces trois techniciens va débarquer à Paris pour remplacer Christophe Galtier.