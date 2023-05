Alors que la presse espagnole a annoncé que Lionel Messi a donné son accord à Al-Hilal pour cet été, l’entourage de l’attaquant du PSG a fait le point sur ce dossier.

Mercato PSG : Le plan d’Al-Hilal pour convaincre Lionel Messi

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi devrait, sauf grosse surprise, quitter les rangs du Paris Saint-Germain à la fin de la saison en cours. Annoncé au FC Barcelone et dans le viseur de l’Inter Miami de David Beckham, l’international argentin pourrait finalement prendre la direction de l’Arabie Saoudite. Selon la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Messi aurait donné son accord pour rejoindre Al-Hilal la saison prochaine. Pour convaincre la Pulga, le club saoudien lui proposerait un salaire de plus de 500 millions d’euros annuels.

Après l’Europe, Messi pourrait ainsi aller revivre sa vieille rivalité avec Cristiano Ronaldo au Moyen-Orient. Le journaliste Mohamed Bouhafsi confirme cette tendance et explique que les dirigeants d’Al Hilal aurait fait une offre à Jordi Alba et Sergio Busquets, les deux anciens coéquipiers barcelonais de Messi, et s’apprêterait à faire de même avec Marco Verratti pour convaincre le natif de Rosario à signer cet été. Mais la grosse rumeur du jour a été rapidement refroidie par l’entourage du joueur de 35 ans.

Mercato PSG : Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir

Interrogé par le quotidien catalan Mundo Deportivo, l’entourage de Lionel Messi assure qu’aucun accord n’a été conclut avec aucun club et que le numéro 30 du Paris Saint-Germain attend la fin de la saison pour se pencher sur sa situation personnelle. Une information confirmée par Florent Torchut, le biographe du coéquipier de Neymar Jr, qui indique sur Twitter que « Messi ne prendra aucune décision sur son avenir avant la fin de la saison (juin/juillet). S'il a bien reçu une offre de près de 400 M€/an émanant d'Al-Hilal, rien n'est avancé avec ce club, ni un aucun autre d'ailleurs (Europe ou autre). » Il faudra donc patienter avant de connaître le choix du septuple Ballon d’Or pour la suite de sa carrière.