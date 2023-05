Youssouf Fofana, milieu de terrain de l'AS Monaco pourrait faire ses valises dès cet été avec l’intérêt de grandes écuries anglaises.

Un nouveau challenge pour Youssouf Fofana ?

Aujourd’hui titulaire indiscutable dans l'entrejeu monégasque, l'international français Youssouf Fofana attise les convoitises à l'étranger et pourrait passer un nouveau cap dans sa carrière en quittant l’hexagone. Recruté en janvier 2020 du côté de Strasbourg pour environ 15 millions d'euros, il a formé avec Aurélien Tchouameni un duo de milieu de terrains qui a ébloui la Ligue 1. Dorénavant sous les couleurs du Real Madrid, Aurélien Tchoumani côtoie néanmoins toujours son ex-coéquipier et ami en sélection.

À 24 ans, Youssouf Fofana se retrouvera à une année de la fin de son contrat cet été, et se posera donc avec ses représentants et les dirigeants de l'AS Monaco pour parler son avenir dans la principauté. En attendant de connaitre son futur, le Français se concentre sur la fin de saison avec son club. Actuellement 4ème avec 6 points de retard sur la troisième place et avec 4 points d'avance sur la cinquième, l'AS Monaco devra conserver son avance pour préserver sa place en Ligue Europa l'année prochaine.

Liverpool et Chelsea lui font les yeux doux

Les deux clubs anglais Chelsea et Liverpool se seraient renseignés auprès de l'AS Monaco pour s'offrir les services de Youssouf Fofana au prochain mercato estival. Après Benoît Badiashile recruté cet hiver pour moins de 40 millions d'euros, les blueus de Chelsea souhaiteraient faire venir le milieu de terrain français pour pallier les possibles départs de N'Golo Kanté et de Mateo Kovačić. Après l'énorme mercato hivernal (240 millions d'euros dépensés) Chelsea n'a pourtant pu su redresser la barre pour accrocher l'Europe et pointe à une piètre 11 ème place au classement.

Pour Liverpool, Youssouf Fofana représenterait une alternative à Jude Bellingham qui devrait s'engager au Real Madrid. L’international anglais était sur la short liste des Reds depuis l'été dernier déjà mais son choix de rejoindre la Casa Blanca aurait été pris en amont du mercato estival.