Unies depuis la saison dernière par un partenariat, l’ ASSE et la station "La Plagne" ont renouvelé leur union, ce mardi 9 mai 2023.

ASSE : La Plagne et l'AS Saint-Etienne prolongent leur partenariat

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, l’ ASSE informe de la prolongation de son partenariat conclu la saison dernière (en mars 2022) avec la station La Plagne. « L’AS Saint-Étienne retrouvera avec plaisir les installations savoyardes à l’occasion d’un stage de pré-saison du samedi 22 au mercredi 26 juillet prochain, pour peaufiner sa préparation estivale », a annoncé le club ligérien.

Dans sa réaction dans la foulée de la signature du nouvel accord, Arnaud Jaouen (Directeur général adjoint en charge des revenus de l’ASSE) a déclaré : « L’AS Saint-Étienne est heureuse de renouveler son partenariat avec La Plagne. Cette collaboration entre deux marques historiques et emblématiques dans leur domaine est plus qu’un partenariat sportif. Car au-delà de la qualité et de la variété des équipements sportifs mis à la disposition de notre groupe professionnel et de l’expertise technique offerte en retour par l’ ASSE, ce partenariat fait pleinement sens. »

Rémy Counil, Directeur général de l’Office de Tourisme de La Plagne, a également confié ses premières impressions : « La Plagne est honorée de renouveler le partenariat initié avec l’ ASSE. Une signature qui a une saveur particulière, parce qu’au-delà de la proximité régionale, l’ASSE a été la première équipe pro à nous accorder sa confiance pour son stage de préparation estival 2022, alors même que notre stade était tout récent. Cette collaboration laisse à nouveau entrevoir de belles actions communes tout au long de l’année. »

Dixième au classement avant son déplacement à Laval, samedi (19h), l'équipe de Laurent Batlles évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Passée à coté de son objectif, à savoir la remontée immédiate dans l'élite, elle tentera encore de retrouver la Ligue 1 lors de l'exercice 2023-2024. Espérons pour le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers que leur préparation estivale, à la station La Plagne, débouche sur une remontée en fin de saison prochaine.