Bien que le mercato estival soit bouclé en France depuis plusieurs jours, cela n'a pas empêché l'OL d'envoyer un jeune défenseur en prêt en Ligue 2.

Mercato OL : C'est fait, Irvyn Lomami rejoint le Stade Lavallois

Réputé pour son centre de formation, l'OL met un point honneur à ce que ses jeunes talents aient du temps de jeu, afin de développer leur talent naturel et pouvoir, à terme, exploser au plus haut niveau. Pour ce faire, les jeunes pousses de l'académie lyonnaise sont parfois obligées de passer par la case prêt, ce qui est le cas d'Irvyn Lomami, qui rejoint le Stade Lavallois, afin de s'aguerrir en Ligue 2, lui qui est troisième dans la hiérarchie à Lyon, derrière Clinton Mata et Saël Kumbedi.

C'est le club rhodanien qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, officialisant le départ en prêt du jeune Irvyn Lomami, qui va passer la saison au Stade Lavallois, pensionnaire de deuxième division. Le jeune latéral droit de 19 ans va ainsi pouvoir grappiller du temps de jeu, ce qui aurait été compliqué du côté de Lyon, malgré le départ de Malo Gusto, qui a rejoint Chelsea, mais qui a été remplacé dans la foulée par les Gones.

Un prêt sans option d'achat pour Irvyn Lomami

Accusé de vendre trop rapidement ses jeunes joueurs, notamment avec le départ de Bradley Barcola au PSG, l'OL n'a pas inclus d'option d'achat dans le deal avec Laval. En effet, Irvyn Lomami devrait donc revenir au club à la fin de la saison, et va tenter de s'imposer pour faire oublier Malo Gusto, titulaire la saison dernière malgré son jeune âge, et qui évolue aujourd'hui en Premier League avec les Blues.

Il s'agit donc d'une opération qui satisfait tout le monde, puisque le joueur n'entre pas dans les plans de Laurent Blanc. L'OL donne du temps de jeu à son jeune joueur, Irvyn Lomami peut prendre ses marques en deuxième division, et le Stade Lavallois récupère un nouveau renfort défensif qui pourrait être bien utile, cette saison, en Ligue 2.