Pisté par Chelsea mais aussi le PSG, un nouveau club entre dans la danse pour Rayan Cherki. Une offre a été formulée aux dirigeants de l'OL.

Mercato OL : Newcastle veut Rayan Cherki

Grand agitateur du mercato, l'OL attire les convoitises en Europe, surtout quand il s'agit de ses Baby Gones. Après le départ de Malo Gusto à Chelsea, le probable de Castello Lukeba vers l'Allemagne, c'est au tour de Rayan Cherki d'être annoncé du côté de l'Angleterre. Selon le journal Defensa Central, Newcastle aurait formulé une offre de 20 millions d'euros pour s'offrir les services du jeune lyonnais. Une somme qui peut paraître dérisoire compte tenu du talent de la pépite de l'OL, auteur d'un bon Euro espoirs avec l'Équipe de France.

Lyon va devoir batailler pour garder son joueur

Ce n'est pas la première fois que le média espagnol annonce un intérêt envers Rayan Cherki. En mars dernier, alors qu'un retour de Zinédine Zidane était envisagé au Real Madrid, son nom ressortait. L'entraîneur veut faire du joueur sa première recrue s'il était amené à retourner chez les Merengues. Si Lyon veut garder le Français, il va falloir se montrer très convaincant tant les offres ne manquent pas.

Annoncé comme le crack de demain, nombreux sont les clubs à se positionner sur le numéro 18. À commencer par Chelsea, qui après le départ de Mason Mount, veut s'offrir le milieu de terrain. Et une proposition au-dessus de 40 millions d'euros pourrait convaincre la direction de lâcher l'international français sous contrat jusqu'en 2025. À en croire Team Talk, le joueur ne serait pas contre un départ et voudrait même rejoindre la formation londonienne.

De son côté, le PSG qui avait tenté une offre l'hiver dernier n'a pas abandonné l'idée de s'offrir le milieu de terrain lyonnais. Le récent changement d'agent du joueur, qui s'est engagé avec la mère de Kylian Mbappé, et les bonnes relations avec l'international français, entraînent un danger pour le club de John Textor qui veut garder son joueur un an de plus. L'avenir de Ryan Cherki dans le Rhône est encore incertain et nul doute que les semaines à venir seront décisives.