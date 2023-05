Après le déplacement à Toulouse dimanche prochain, le FC Nantes recevra Montpellier, et enregistre déjà une excellente nouvelle pour cette rencontre.

FC Nantes : Le FCN n'a plus le choix

Battu par Strasbourg dimanche à la Beaujoire 2-0, le FC Nantes doit absolument prendre des points dans les semaines à venir. Opposé à Toulouse dans cinq jours, les Canaris, désormais entraînés par Pierre Aristouy, devront impérativement prendre leur revanche sur la finale de la Coupe de France perdue 5-1 le 29 avril dernier, pour espérer sortir de la zone rouge.

Actuellement 17e avec deux points de retard sur le premier non relégable, le FCN est dans l'urgence, d'autant plus qu'il reste seulement 12 points à prendre avant la fin du championnat. Après le périlleux déplacement à Toulouse, les Nantais iront défier le Montpellier HSC à la Mosson, et pour cette affiche, une excellente nouvelle est venu redonner le sourire aux supporters jaune et noir.

L'attaquant montpelliérain Elye Wahi suspendu face au FC Nantes

Auteur d'une saison assez impressionnante, Elye Wahi s'est offert un incroyable quadruplé dimanche à Lyon, qui n'a pas suffit à donner la victoire au MHSC puisque l'OL s'est imposé 5-4. Pire encore, en célébrant son quatrième but, le jeune attaquant de 20 ans a enlevé son maillot, ce qui lui a valu un carton jaune. Un avertissement aux conséquences assez lourdes, car Elye Wahi ne pourra pas être aligner par Michel Der Zakarian lors du déplacement à Nantes le 20 mai prochain.

En revanche, cette suspension est sans doute vécue comme un ouf de soulagement pour les supporters du FC Nantes, qui savent que cette rencontre pourrait avoir un rôle déterminant dans la lutte pour le maintien.