Menée deux fois par Guingamp, l’ ASSE a renversé son adversaire, grâce à ses supporters. Un Guingampais avoue avoir été impressionné par ces derniers.

Lors de la réception de l’EA Guingamp, samedi dernier au stade Geoffroy-Guichard, les supporters de l’ ASSE sont passés par toutes les émotions. Leur équipe si chère a été menée d’abord 0-1, 12e), puis (1-2, 45e) avant la pause. Mais en seconde période, l’AS Saint-Etienne a bien réagi pour revenir au score d’abord par Mathieu Cafaro (2-2, 82e), puis prendre l’avantage en fin de match grâce à Ibrahima Wadji (3-2, 88e).

Une performance remarquable réussie par l’équipe de Laurent Batlles, qui restait sur une défaite à domicile contre le FC Metz (1-3) et un nul à Rodez (1-1). L’ ASSE a surtout bénéficié du soutien de son bouillant public pour venir à bout de l’En Avant. Selon les chiffres de L’Equipe, il y avait 25 002 spectateurs à Geoffroy Guichard, lors de la 34e journée de Ligue 2. À l’issue de la défaite des Guingampais, Amine El Ouazzani avoue avoir été impressionné par les supporters stéphanois, qui ont mis une chaude ambiance dans le Chaudron.

« C’est magnifique, ils ont un public magnifique », a t-il souligné l’auteur du premier but de l’EAG de Stéphane Dumont. Ils étaient contre moi et j’ai pris du plaisir alors je n’imagine pas s’ils avaient été avec moi. » L’ ASSE a encore deux matchs à la maison, avant la fin de la saison. Les Verts recevront l’US Quevilly Rouen (le 20 mai), puis Valenciennes FC, lors de la dernière journée du championnat, le 2 juin. Et le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers auront certainement encore besoin de l'indéfectible soutien du peuple vert pour bien boucler le championnat.