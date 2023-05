L'Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel concernant la saison 2022-2023. Après 34 journées, le club a constaté une accumulation de décisions prises en sa défaveur tout au long de la saison. L'OM a toujours gardé une approche constructive vis-à-vis des instances et de l'ensemble des acteurs du football français. Cependant, le club est désormais obligé de réagir car il fait face à un nombre important de décisions litigieuses ayant un impact majeur sur le déroulement de sa saison.

L'Olympique de Marseille se sent lesé

D'une part, l'OM regrette le traitement inéquitable lié à un manque d'uniformité dans l'application des règles d'utilisation de la VAR. Certaines décisions arbitrales ont été grandement défavorables à l'OM, impactant par exemple le résultat final des rencontres contre le PSG et contre le RCSA. L'OM estime que certaines décisions ont été prises de manière injuste, ce qui a eu un impact direct sur les résultats du club cette saison.

D'autre part, l'Olympique de Marseille constate des incohérences flagrantes dans l'élaboration des calendriers sportifs de la saison 2022-2023. Le club a dû composer avec des matchs planifiés le vendredi soir, moins de 48 heures après le retour de sélection de certains de ses joueurs cadres. L'OM a également subi l'impact d'une finale de coupe de France planifiée au milieu d'une journée de championnat. Des matchs décisifs pour la fin de saison ont été rediscutés seulement trois jours après ladite finale et avec l'une des équipes concernées largement remaniée. Ces incohérences ont également eu un impact sur les résultats du club phocéen et ont rendu difficile la planification de l'équipe.

Enfin, l'OM s'étonne de certaines décisions de la Commission de discipline de la LFP. Le club a été sanctionné d'une fermeture partielle du virage sud lors du match OM - RC Lens. En revanche, dans un contexte comparable, la même sanction applicable n'a pas été prononcée avant le match retour disputé samedi dernier. Le club marseillais estime que ces décisions ne sont pas justes et que la LFP doit appliquer les sanctions de manière cohérente pour tous les clubs.

Toujours face au RC Lens, Marseille s'estime victime d'erreur arbitrale sur laquelle la VAR s'est rendu complice d'une injustice. "Alors que la décision de laisser jouer Alexis Sanchez à la suite d’un contact avec un défenseur lensois (J34 ; RCL-OM ; 2-1) est considérée comme une erreur manifeste par la VAR, la semelle nette du défenseur monégasque non-sifflée sur Sead Kolasinac dans la surface de réparation (J20 ; OM-ASM ; 1-1) ne l’a pas été.

En conclusion, l'Olympique de Marseille demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décision futures afin de garantir l'équité des compétitions. Le club estime que certains événements ont eu un impact direct sur les résultats de l'équipe et que cela ne devrait pas arriver dans un sport juste et équitable. L'équipe phocéenne espère que les instances du football français prendront en compte leurs préoccupations et prendront des mesures pour garantir un traitement juste et équitable de tous les clubs.