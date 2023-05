Alors que des négociations sont annoncées entre Luis Campos et l’entourage de José Mourinho, l’option Zinédine Zidane demeure toujours d’actualité au PSG.

Mercato PSG : Et si José Mourinho se servait du Paris SG ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’intérêt annoncé du Paris Saint-Germain pour José Mourinho ne pourrait être en réalité qu’un gros bluff du technicien portugais pour mettre la pression sur les propriétaires de l’AS Rome. Le quotidien italien explique en effet que Mourinho entretient une relation très fraîche avec la famille Friedkin, ses employeurs, à qui il reproche de ne pas mettre assez de moyens dans le club afin de lui permettre de se battre pour disputer la Ligue des Champions. Toujours selon la même source, l’ancien coach du Real Madrid, Chelsea, Manchester United et de l’Inter Milan, notamment, est adulé des supporters romains et se sent très bien à Rome.

Il n’a donc aucune raison de s’en aller cet été, surtout qu’il est en course pour remporter un deuxième trophée européen, la Ligue Europa, après la Ligue Europa Conférence la saison dernière. En lançant la rumeur d’un intérêt du PSG et la menace d’un départ en fin de saison, José Mourinho pourrait être en train de pousser la famille Friedkin à sortir le chéquier pour lui permettre de disposer de moyens conséquents pour hisser l’AS Rome plus haut. De son côté, l’Émir du Qatar n’aurait qu’un seul rêve : voir Zinédine Zidane sur le banc du PSG.

Mercato PSG : Zinédine Zidane et le Paris SG, enfin l’heure du mariage ?

Désireux de se séparer de Christophe Galtier à l’issue de la saison en cours, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour trouver un entraîneur capable de lui faire gagner sa première Ligue des Champions. Ainsi, Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Thiago Motta, José Mourinho et Zinédine Zidane ont tous été associés au club de la capitale française.

Mais selon le Corriere dello Sport, même si la piste Mourinho semble avoir pris de l’ampleur ces derniers jours, l’option Zidane serait encore d’actualité. Le média transalpin indique que l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France continue de faire rêver l’Émir du Qatar, le propriétaire du Paris SG. Le Corriere dello Sport assure donc qu’une grande finale entre Zizou et le Special One pourrait avoir lieu cet été pour la succession de la « Gallette. »