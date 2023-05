Evoquant les grandes lignes de son projet à l’OL, après le départ d’Aulas, John Textor a fait connaitre son plan pour les jeunes joueurs prometteurs de Lyon.

Mercato OL : Comment John Textor entend conserver les jeunes joueurs prometteurs

Compté parmi les clubs en France qui sortent des joueurs talentueux et prometteurs de leur centre de formation, l’ OL a cependant du mal à conserver ces derniers. Le club rhodanien est constamment harcelé pour ses pépites et a parfois du mal à résister aux offres des grosses écuries. Ce fut le cas de Malo Gusto (20 ans), que l’Olympique Lyonnais a cédé à Chelsea contre un chèque de 30 M€, hors bonus, en janvier 2023.

Lors de son passage en conférence de presse, mardi, John Textor a été interrogé sur la politique qu’il compte mettre en place pour éviter le départ précipité des joueurs à fort potentiel, issus de l’académie de Lyon. Il a répondu dans une premier temps « ne pas avoir de réponse à tout, à ce niveau de détails ».

Le successeur de Jean-Michel Aulas a laissé entendre ensuite qu’il va tenter de « créer un sentiment d'appartenance au club », afin de retenir les jeunes. « Si vous comprenez ce que les footballeurs veulent faire, leurs objectifs etc, c'est la meilleure façon de faire. Ils vous feront confiance et cela créera une bonne organisation. Si vous êtes une équipe au service des joueurs, c'est la meilleure manière de fonctionner », a-t-il proposé, dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.

Dans la suite de sa déclaration, le nouveau patron de Lyon a souligné que « les jeunes du centre de formation rêvent de jouer à l'OL », mais également « dans des grandes formations en Europe ». Selon son témoignage, « des dirigeants sont parfois critiqués pour avoir vendu certains garçons, mais c'est souvent ce que ces derniers veulent […] » Or, de l’avis du milliardaire américain, c’est « l’amour pour le club […] qui permet de remporter les championnats. »

John Textor peut-il résister pour Rayan Cherki et Castello Lukeba très convoités ?

Notons que d'autres pépites de l'OL : Rayan Cherki (milieu offensif, 19 ans), Castello Lukeba (défenseur central, 20 ans) ou encore Bradley Barcola (avant-centre, 20 ans) sont très convoités en ce moment. Le premier est l'une des priorités du PSG cet été, tandis que le deuxième plait à Tottenham qui l'a supervisé plusieurs fois. John Textor pourra-t-il retenir ces talents à Lyon s'il a des offres colossales sur son bureau, pour leur transfert ? Rendez-vous à l'issue du mercato d'été 2023.