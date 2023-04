Publié par ALEXIS le 27 avril 2023 à 07:35

Un gros défi attend Malo Gusto à Chelsea à l’été. Revenu à l’ OL après avoir soigné sa blessure à Londres, le défenseur se confie sur son transfert.

OL Mercato : Gusto voit son transfert à Chelsea comme une récompense

Transféré par l’ OL à Chelsea pendant le mercato d’hiver, Malo Gusto va rejoindre le club londonien à l’issue de la saison. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais a même eu l’occasion de passer plusieurs semaines à Londres, grâce au sort. Victime d’une lésion de grade 3 aux ischios, à la mi-février, il a passé plusieurs semaines à Chelsea pour se soigner.

Lors de son passage en conférence de presse, ce mercredi, l’arrière latéral droit s’est prononcé sur son transfert conclu à 30 M€. Il estime que c’est un peu le couronnement de ses efforts. « Ça a été une bonne chose pour moi, une petite récompense, on va dire », a-t-il déclaré. « Ce n’est que le début. […]. Je sais que c’est quelque chose de grand, en tout cas, on me le dit, mais ce n’est rien du tout, ce n’est qu’une signature. »

OL Mercato : Malo Gusto, « A Chelsea, ça se passera comme ça se passera »

Malo Gusto (20 ans) a encore un peu plus d’un mois à passer sous le maillot de l’ OL avant de retrouver les Blues. Dimanche dernier, il a rejoué avec Lyon contre Marseille, après plus de deux mois d’absence. Mais son retour ne s’est pas très bien passé. Il a marqué un but contre son camp dans le temps additionnel de l'Olympico, offrant ainsi la victoire aux Phocéens (1-2, 92e + 2).

Toutefois, le N°27 des Gones a vite oublié cet épisode malheureux pour se focaliser sur les six derniers matchs de la saison. « Il faut que je me concentre sur ce qui arrive, prendre les choses jour après jour et progresser pour finir en beauté à l’ OL ».

Au sujet du gros défi qu’il doit affronter en Premier League, Malo Gusto n’a pas d’appréhension : « A Chelsea, ça se passera comme ça se passera », a-t-il répondu.