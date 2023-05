Le Paris Saint-Germain va faire de grands efforts pour renforcer son attaque en recrutant Victor Osimhen au mercato estival. Le jeune attaquant nigérian devrait couter plus de 160 millions d'euros par le club parisien, après une saison remarquable à Naples SSC. Cette éventualité soulève la question de savoir comment Osimhen s'intégrera dans l'équipe et comment il pourra compléter Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs de football du monde.

Osimhen et Mbappé pour imposer le PSG sur la scène européenne ?

Présentement au PSG, les supputations se situent au niveau de la question de prolonger le contrat de Lionel Messi ou pas. Le club de la capitale, on ne sait toujours pas si Neymar va rester ou pas jusqu’à la fin de son contrat en juin 2025 ou 2026 puisqu’il a une année en option en plus dans son contrat. Ce qu’on sait de façon certaine, c’est que Kylian Mbappé restera au club et tout semble indiquer que les manœuvres du club sont menées pour lui trouver un attaquant complémentaire.

Mbappé est un joueur rapide, habile et techniquement doué. C’est un attaquant polyvalent qui peut jouer sur le flanc droit ou gauche, ainsi qu'en pointe. Victor Osimhen qui pourrait le rejoindre au PSG est quant à lui un avant-centre traditionnel qui excelle dans le jeu aérien et est capable de marquer des buts spectaculaires. Les deux joueurs ont des qualités complémentaires qui pourraient être très bénéfiques pour l'équipe parisienne la saison prochaine, si Naples accepte l’offre de Paris.

La venue du joueur offensif nigérian donnerait à l'entraîneur du Paris SG plus d'options tactiques. Si Mbappé est positionné sur le flanc gauche, Osimhen peut jouer sur le flanc droit, offrant ainsi un équilibre à l'équipe. Avec sa taille (1,86m), Osimhen peut également être utilisé comme un atout dans le jeu aérien, ce qui pourrait être un avantage pour le PSG lors des phases de jeu arrêtées.

Mbappé et Osimhen ont tous deux une grande rapidité, ce qui signifie qu'ils pourraient causer de nombreux problèmes aux défenses adverses. Les deux joueurs ont une capacité innée à briser les lignes de défense et à créer des occasions de but. En utilisant leur vitesse pour courir derrière la défense adverse, les deux joueurs pourraient créer de nombreux espaces pour leurs coéquipiers.

Osimhen voudra-t-il se mettre au service de Mbappé ?

En outre, les deux joueurs ont également une excellente technique. Mbappé est connu pour sa capacité à dribbler avec la balle, tandis qu'Osimhen est capable de garder la balle sous contrôle même sous la pression de plusieurs défenseurs. Avec leur capacité à manœuvrer rapidement sur le terrain et à garder la balle sous contrôle, ils pourraient créer des opportunités pour eux-mêmes et mettre leurs coéquipiers dans de meilleures dispositions de marquer des buts.

Enfin, les deux joueurs ont une excellente vision du jeu. Ils sont capables de repérer les espaces disponibles sur le terrain et de fournir des passes précises à leurs coéquipiers. Clairement, leur association pourrait créer de nombreuses occasions de but pour l'équipe francilienne. Avec leur compréhension mutuelle du jeu, ils deviendraient à coup sûr l’arme fatale de l’actuel ou du prochain entraîneur parisien en Ligue des champions.

Ce qui est à redouter dans la construction d’une telle ligne de défense est la disponibilité de l’ancien Lillois à se mettre à la disposition de Kylian Mbappé. Le français appelé à jouer le même rôle n’a pas hésité à se rebeller contre Neymar Jr dès la deuxième saison à Paris. Le Nigérian acceptera-t-il de pousser pour plus de réussite de Kylian face au but ? Cette question devra être tranchée par les dirigeants avant la finalisation du transfert d’Osimhen. Il pourrait avoir chopé des envies d’apparaitre au grand jour comme un grand buteur après sa formidable saison à Naples.

La visite de Victor Osimhen à Paris

On sait grâce à Il Mattino que l’ancien Lillois est à Paris avec son agent. Priorité de Luis Campos pour rejoindre le club de la capitale, il se pourrait qu’il soit en France pour boucler un accord avant le début du mercato estival.