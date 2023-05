Alors que la toile s’est enflammée ce mardi avec l’annonce d’un accord entre Lionel Messi et Al-Hilal, l’agent de l’attaquant du PSG a publié un communiqué officiel.

L’Agence France Presse (AFP) a annoncé ce mardi, en s’appuyant sur des sources proches du dossier, que la signature de Lionel Messi en faveur du club d’Al-Hilal était considérée comme une « affaire conclue. » En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, l’attaquant de 35 ans ne devrait donc pas prolonger et devrait finalement quitter l’Europe pour le Moyen-Orient.

Pour convaincre Messi de signer, le club saoudien lui aurait offert un salaire de 400 millions d’euros et tenterait désormais d’attirer d’anciens lieutenants de la star argentine, notamment les Barcelonais Jordi Alba et Sergio Busquets. Alors que le Barça travaillerait à son retour, Lionel Messi se dirigerait vers l’Arabie saoudite pour y retrouver son grand rival Cristiano Ronaldo. Mais quelques heures après la publication de l’article du média français, le clan Messi est sorti du silence pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Mercato PSG : L'agent de Lionel Messi dit la vérité sur l’accord avec Al-Hilal

Dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux, Jorge Messi, le père et agent du numéro 30 du Paris Saint-Germain dément formellement tout accord avec Al-Hilal et tout autre club. Le représentant de l’ancien capitaine du Barça assure que son client ne prendra aucune décision avant la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain.

« Il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d'analyser et de voir ce qu'il y a, puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété. Nous pouvons assurer qu'il n'y a d’accord avec personne. Ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n'y en aura pas avant la fin de la saison », a écrit le père de Lionel Messi.

Aux dernières nouvelles, une source proche du partenaire de Neymar a confié à la chaîne américaine ESPN qu’une prolongation avec le Paris SG n’est pas à l’ordre du jour au programme du clan Messi.