Alors qu'aucune prise de parole n'a eu lieu après le départ d'Antoine Kombouaré, Ludovic Blas est sorti du silence ce mercredi.

FC Nantes : Ludovic Blas a explosé sous l'impulsion d'Antoine Kombouaré

Déjà performant avant l'arrivée du coach kanak, Ludovic Blas a vécu son éclosion avec Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes. La saison dernière, le meneur de jeu nantais a porté les Canaris en Coupe de France, et comme un symbole, inscrit le but de la victoire face à Nice sur penalty. En 41 matches toutes compétitions confondues l'an dernier, le milieu de 25 ans s'est offert 15 buts et délivré 5 passes décisives.

Cette année, il est reparti sur les mêmes bases, et a su répondre présent en Ligue Europa, pour sa première épopée européenne de sa carrière. Mais depuis plusieurs semaines, à l'image de son équipe, Ludovic Blas n'est plus aussi influent, et peine à se montrer décisif. Cela s'explique sans doute par la rupture entre le vestaire nantais et Antoine Kombouaré, mais aussi avec les différentes rumeurs à son sujet qui l'associe à un départ l'été prochain. Quoi qu'il en soit, le joueur formé à Guingamp ne manque pas de reconnaissance, et ce dernier a pris la parole après le récent départ de son ancien entraîneur.

Ludovic Blas rend hommage à Antoine Kombouaré

Via son compte Instagram, Ludovic Blas a publié un long message ce mercredi, dans lequel il remercie le travail effectué par Antoine Kombouaré lors de son passage au club. "Je tenais à remercier le coach Kombouaré pour tous les bons moments que nous avons vécus lors de ces deux années au club. Même si la situation actuelle est compliquée, il ne faut pas oublier ce que l'on a réussi à faire avant, ce que vous nous avez permis de vivre ici à Nantes, et je vous en suis reconnaissant. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir."

Désormais, c'est sous les ordres de Pierre Aristouy que Ludovic Blas et le FC Nantes vont tenter de relever la tête et de se maintenir dans l'élite. Le prochain rendez-vous aura lieu dimanche avec un déplacement crucial à Toulouse.