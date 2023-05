Adulé à Marseille pour ses coups de génie à répétition depuis son arrivée, Pablo Longoria s'est rendu coupable d'une terrible erreur à Marseille.

Mercato OM : Malinovskyi, le premier véritable échec signé Pablo Longoria ?

S'il y a bien un homme à qui on ne peut rien reprocher à Marseille, c'est évidemment Pablo Longoria. Président de l'OM depuis le 26 février 2021, le dirigeant espagnol ne cesse de faire parler de lui lors des périodes de transfert. Réputé comme étant tenace en affaires, l'homme âgé de seulement 36 ans a enchaîné les bons coups, et a permis à l'Olympique de Marseille de retrouver une place parmi les cadors du championnat de France.

L'été dernier, son choix de faire venir Igor Tudor s'est finalement avéré payant, malgré une contestation du peuple marseillais lors de la première journée de championnat face au Stade de Reims (4-1). En ce qui concerne l'effectif, Pablo Longoria n'a pas manqué d'imagination, allant recruter gratuitement des joueurs comme Chancel Mbemba ou encore Alexis Sanchez. Un nouveau mercato estival de qualité, qui a porté ses fruits sur la première partie de saison, malgré l'élimination prématurée en Ligue des Champions.

Mais depuis plusieurs semaines, le recrutement hivernal de Pablo Longoria interpelle. En allant chercher Ruslan Malinovskyi à l'Atalanta, Azzedine Ounahi à Angers et Vitinha à Braga, le président marseillais a augmenté sa cote de popularité, déjà bien élevée sur la Canebière. Problème, le rendement des recrues ne correspond clairement pas aux attentes, et l'OM pourrait le payer très cher en fin de saison. Arrivé pour 32 millions d'euros, faisant de lui le transfert le plus cher de l'histoire du club, Vitinha peine à se révéler, et l'impatience grandit dans les travées du stade Vélodrome.

Concernant Azzedine Ounahi, le prodige marocain, éblouissant avec les Lions de l'Atlas au Qatar durant le Mondial, est blessé jusqu'à la fin de la saison, après quelques apparitions sous le maillot marseillais. Enfin, Ruslan Malinovskyi, prêté avec option d'achat obligatoire, est le véritable point d'interrogation du mercato hivernal. Sur les tablettes de l'OM depuis plus d'un an, le joueur ukrainien n'a quasiment rien apporté pour le moment, et ce choix de Pablo Longoria est peut-être celui qui fera très mal à Marseille d'ici quelques semaines.

L'arrivée de Ruslan Malinovskyi a précipité la chute de Mattéo Guendouzi

Indéboulonnable la saison passée sous l'ère Jorge Sampaoli, Mattéo Guendouzi a eu plus de mal à s'adapter au schéma de jeu d'Igor Tudor. Repositionné derrière l'attaquant, au poste de numéro 10, le milieu français était moins en vue qu'à son habitude sur la première partie de saison, mais son importance, et surtout son influence sur le jeu olympien restaient indéniables, sa convocation en Coupe du monde au mois de novembre avec les Bleus en est la preuve ultime.

Mais au mois de janvier, la situation prend une tournure beaucoup plus désagréable pour Mattéo Guendouzi. D'abord confronté à d'intenses rumeurs qui évoquent un possible départ durant le mercato hivernal, l'ancien joueur d'Arsenal va rapidement comprendre que son aventure à l'OM prendra fin à l'issue de la saison, du fait qu'il est actuellement la valeur marchande la plus élevée du club. Le coup de grâce intervient sans doute lors de la signature de Ruslan Malinovskyi. Dès son arrivée à Marseille, l'Ukrainien est directement titularisé par Igor Tudor, et avec le retour à son apogée de Cengiz Ünder, un homme fait les frais de cette signature, il s'agit de Mattéo Guendouzi.

Depuis, le joueur de 24 ans ne connaît plus beaucoup de titularisation, et gratte quelques minutes de temps de jeu par-ci, par-là. Mais depuis cette décision radicale prise par Igor Tudor, force est de constater que l'OM est plus friable, surtout lorsqu'il faut jouer contre des équipes comme Lens. Titularisé au coup d'envoi samedi dernier à Bollaert lors de la défaite 2-1 des Marseillais, Ruslan Malinovskyi n'a rien apporté, encore une fois.

Et aujourd'hui, nombreux sont les supporters marseillais à se dire que si Mattéo Guendouzi avait été titulaire samedi dernier, le résultat n'aurait peut-être pas été le même. Alors oui, il ne faut pas vivre avec des regrets, c'est une certitude, mais si l'OM rate la qualification directe en Ligue des Champions au soir de la 38e journée de Ligue 1, ce choix d'Igor Tudor sera pointé du doigt, et le recrutement de Pablo Longoria le sera également.