Ce dimanche, le Stade Rennais FC a été battu 2-1 par le FC Lorient sur la pelouse du stade Moustoir. La défense du SRFC est clairement le point faible de cette rencontre qui fait perdre aux Rouge et Noir l’occasion de recoller aux 5 premières places du championnat.

Stade rennais FC : le mal se trouve en défense

La défense du Stade Rennais est aujourd’hui le plus grand chantier de Bruno Génésio pour ramener l’équipe sur le bon chemin. Lors de ce match à Lorient, le SRFC a affiché une contreperformance reposant sur les travers de sa défense.

Lorsque les joueurs de coach Le Bris ont franchement poussé par un coup franc rapidement joué à la deuxième minute de la rencontre, la défense du Stade Rennais n’a pas suivi le rythme imposé par les locaux. Dans une course à grande enjambée de Tosin, Warmed Omari qui cherchait à dévier le ballon en corner l’a malheureusement envoyé sur le poteau d’un Steve Mandanda complètement battu. Pas de chance pour Rennes, le ballon est revenu sur le pied d‘Omari qui n’a pu éviter de le pousser au fond.

Sur leurs deux buts de la rencontre, l’attaque du FC Lorient a été bien aidée par les défenseurs du SRFC. Ludovic Blas a certes réagi avec un but du pied droit, mais celui-ci n’empêche pas Lorient d’y croire à nouveau. Cette fois, c’est l’ancien marseillais Isac Touré qui offre le but aux Merlus sur une nouvelle erreur de la défense rennaise et d’Omari. Le défenseur rennais n’arrive pas à faire barrage au lorientais qui file droit vers Steve Mandanda pour le tromper.

Bruno Génésio devra refaçonner la défense du SRFC

Avec ce revers, Bruno Génésio et ses joueurs trônent à la 9e place du classement de Ligue 1 lors de cette 9e journée. Le SRFC n’aura enregistré que 2 victoires depuis le début de la saison, 5 matchs nuls et une 3e défaite, soit un total de 11 points. La bonne nouvelle est que rien n’est encore perdu pour les Bretons puisque la saison n’est qu’au début de sa première partie. Une réaction du Stade Rennais lors de sa réception du RC Strasbourg serait une bonne idée pour redonner du boom au moral des joueurs qui semblent en proie au doute.

Le SRFC n’a remporté aucun de ses 8 derniers matchs. Il reste sur une mauvaise série de 5 matchs nuls et 2 défaites.

Le FC Lorient vient lui de briser la malédiction qu’il trainait depuis le 27 aout dernier. Il n’avait plus gagné de match en Ligue 1 depuis son succès 4-1 face au LOSC.