Les détails financiers sur le départ précipité de Jean-Michel Aulas de l’OL ont été dévoilés. En plus des 10 M€, il va bénéficier d’autres avantages.

Mercato OL : Jean-Michel Aulas va toucher 10 M€ d'indemnité

L’ OL a démis Jean-Michel Aulas de sa fonction de président du club rhodanien, lundi. Cela, à la surprise générale ! Car il avait été décidé qu’il reste en poste sur une durée de trois ans, à la suite de la vente de l’Olympique Lyonnais à John Textor en décembre 2022. Mais, l’emblématique dirigeant de Lyon a été poussé vers la sortie, seulement 5 mois après la cession de Lyon. Le milliardaire américain s’est séparé de lui, tout en lui réservant un poste honorifique de président d’honneur.

Mais Jean-Michel Aulas n’est pas parti simplement. Il va toucher une indemnité pour la résiliation de l’accord qu’il avait avec John Textor pour diriger l’OL jusqu’en 2026. L’OL Groupe confirme le montant de 10 millions d’euros à reverser à l’ancien président, conformément à l'accord signé en décembre 2022. « Il a été convenu aux termes de l’Accord, et en conformité avec la Convention de Prestations de Services, le versement par OL Groupe à Holnest de l’indemnité de résiliation d’un montant de 10 millions d’euros hors taxes prévue par la Convention de Prestations de Services. »

Aulas bénéficiera d'autres avantages en nature à l’Olympique Lyonnais

Le dirigeant 74 ans devrait aussi bénéficié d’autres avantages, selon le club rhodanien. Entre autre : une place dans la loge au Groupama Stadium, le remboursement de frais professionnels liés à ses activités au sein d’OL Groupe et une voiture de fonction. En effet, Jean-Michel Aulas et son entreprise, Holnest, resteront au Conseil d’administration. Il sera sollicité pour assurer la transition avec la future direction. L’OL Groupe s’est ainsi « engagé à acquérir auprès d’Holnest, et ce dans un délai de trois mois, un tiers des actions OL Groupe qui seront émises au bénéfice d’Holnest au titre du remboursement de ses OSRANEs, soit 4 826 540 actions, au prix de 3 euros chacune, soit un total de 14 479 620 euros. »

Le club de Lyon, dans la conclusion de son communiqué, s'est réjoui de l'accord entre les parties. « John Textor (Président-Directeur Général d’OL Groupe) et Jean-Michel Aulas ont déclaré "être heureux qu’un accord ait été trouvé leur permettant de poursuivre ensemble l’aventure au sein d’OL Groupe" »