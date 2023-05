Ciblé par Nasser Al-Khelaifi depuis plusieurs mois, l'entraîneur italien de Bologne Thiago Motta pourrait revenir au PSG dans les prochains mois.

Mercato PSG : Thiago Motta rêve de revenir au Paris SG

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du PSG sot à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Christophe Galtier. Après une première année difficile marquée par de nombreux échecs et des scandales, le technicien français devrait être demis de ses fonctions cet été. Dans cette optique, la direction du club de la capitale souhaiterait recruter un coach capable de mener le PSG vers son premier sacre en Ligue des Champions.

Les Parisiens auraient coché les noms de plusieurs entraîneurs comme Julian Nagelsmann, Luis Enrique, José Mourinho et Thiago Motta. Ces dernières semaines, ce dossier s’est accéléré et l’ancien milieu de terrain du PSG pourrait tirer son épingle du jeu. Selon les informations de Santi Aouna, Thiago Motta serait l’une des cibles favorites de Nasser Al-Khelaifi.

Cette saison l’entraîneur italien a obtenu de très bons résultats avec Bologne qui est à la lutte pour se qualifier en coupe d’Europe. Ces performances ne sont pas passées inaperçues, en plus du PSG, l’Inter Milan, l’AS Rome et l’OGC Nice seraient intéressés par Thiago Motta. Néanmoins, l’ancien numéro 8 parisien rêverait de revenir au Paris Saint-Germain selon l’Equipe. Le coach de Bologne serait prêt à relever ce défi et son retour pourrait également remettre en question l’avenir de son compatriote Marco Verratti.

Mercato PSG : José Mourinho est également dans le viseur du Paris SG

Dans le même temps, la piste José Mourinho est toujours d’actualité. Le Special One serait le choix numéro 1 de Luis Campos cet été. Le conseiller sportif du PSG souhaiterait enrôler l’entraîneur portugais pour faire passer un cap au club de la capitale.

Malgré son contrat avec l’AS Rome, José Mourinho serait disposé à signer au Paris Saint-Germain lors du mercato estival. L’ancien entraîneur du Real Madrid estime qu’il pourrait aider le Paris SG dans sa quête de la Ligue des Champions. De plus, José Mourinho aurait réclamé la venue de Sofyan Amrabat et Harry Kane en cas de signature au PSG.