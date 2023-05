Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor s’est exprimé sur une possible titularisation de Dimitri Payet lors de la réception d’Angers.

Dimitri Payet traverse une situation assez délicate à l’Olympique de Marseille. Véritable taulier de l'équipe phocéenne sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, le milieu de terrain doit à présent se contenter d'un statut de remplaçant avec Igor Tudor. Il n’entre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur croate qui préfère miser sur d’autres options pour composer son secteur offensif.

OM : Igor Tudor n'exclut pas une titularisation de Dimitri Payet contre Angers

Contrairement à son coéquipier Matteo Guendouzi, Dimitri Payet encaisse son déclassement sans broncher et reste toujours à la disposition de son entraîneur. Il est toujours déterminé à aider son équipe à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. D’ailleurs, le capitaine marseillais a profité des absences d’Amine Harit, d’Azzedine Ounahi et de Ruslan Malinovskyi pour jouer plus de 20 minutes contre Auxerre, dimanche lors de la 33e journée.

Déterminant lors de la victoire contre les Auxerrois (2-1), le numéro 10 marseillais a été décisif à Lens samedi dernier. Son entrée en jeu et son but inscrit ont redonné un élan à l’OM qui s’est finalement incliné (2-1) face aux Lensois. Lors des deux derniers matchs de Marseille, le Réunionnais a prouvé qu’il avait des jambes et son activité a été précieuse dans le jeu marseillais. Des prestations suffisantes pour convaincre Igor Tudor de l’aligner dimanche prochain contre Angers ?

Présent en conférence de presse, Igor Tudor a répondu à cette question et n’exclut pas cette option. Il pourrait donc avoir de grands changements dans le onze de départ de l’OM, même si le Croate reste très discret sur sa composition d’équipe jusqu’au dernier. "Payet et Guendouzi seront-ils alignés ? Je vais décider demain, comme toujours. Mais c'est vrai que ceux qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose en plus. C'est très bon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup cela cette saison", a-t-il déclaré.

Dimitri Payet sous la menace d’une lourde sanction

À noter que Dimitri Payet encourt une lourde sanction pour la gifle infligée à l’assistant de Franck Haise, Yannick Cahuzac, lors du déplacement à Lens. Le capitaine de l’OM avait profité d’une échauffourée entre les deux équipes pour infliger une claque à Cahuzac. Si ce geste a échappé à l’abri, la commission de discipline de la LFP a décidé de se saisir de cette affaire.

Le milieu marseillais a rendez-vous avec l’instance le 17 mai prochain afin de s'expliquer sur son agissement, et surtout de connaître sa sentence. Il risque d’écoper de 4 à 5 matchs de suspension pour « un acte de brutalité ». La LFP rendra son verdict dans les jours à venir. En attendant, Dimitri Payet reste concentré sur son aventure à Marseille.