En match comptant pour la 35e journée de Ligue 1, le PSG accueille Ajaccio ce samedi. Découvrez les 21 joueurs retenus par Christophe Galtier pour ce match.

Ce samedi à 21 heures, le Paris Saint-Germain affrontera l’AC Ajaccio au Parc des Princes le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a convoqué un groupe de 21 joueurs. Comme il l’a annoncé dans sa conférence de presse de ce vendredi, l’entraîneur du PSG va pouvoir compter sur Lionel Messi demain soir contre le 18e du Championnat. Après la levée de sa suspension suite à son voyage sans autorisation en Arabie saoudite, l’attaquant de 35 ans sera même titulaire selon son coach.

« On a accueilli avec plaisir le retour de Leo. Il s’était entraîné toute la semaine avec envie, détermination et l’envie de jouer avec l’équipe ! […] Oui, Leo va démarrer demain », a déclaré Christophe Galtier. Avec la convocation de Lucas Lavallée pour la Coupe du monde U20 avec l'équipe de France, le jeune gardien de but Louis Mouquet (18 ans) en profite pour faire sa première apparition dans le groupe professionnel des Rouge et Bleu. Serif Nhaga est aussi de la partie et sera le remplaçant numérique de Juan Bernat en l'absence de Nuno Mendes.

En cas de victoire face à Ajaccio samedi (21h) au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier feront un pas quasiment définitif vers ce 11e sacre national du club de la capitale. Et le technicien français compte bien aligner Lionel Messi d'entrée pour ce match «déterminant, mais pas décisif», malgré la récente polémique entourant l'Argentin et son voyage non autorisé en Arabie Saoudite.

Le groupe de Christophe Galtier face à l’AC Ajaccio

Gardiens : Donnarumma, Rico, Mouquet

Défenseurs : Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Bitshiabu, Nhaga

Milieux : Verratti, Ruiz, Danilo, Vitinha, Sanches, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Messi, Gharbi, Housni, Ekitike.