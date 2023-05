Après son départ de l'OL, Jean-Michel Aulas a évoqué ses futurs projets dans un entretien accordé à Téléfoot. L'ex-président va encore travailler à Lyon.

Une grande histoire d'amour. Jean-Michel Aulas a passé 36 ans de sa vie à diriger l'Olympique Lyonnais, que ce soit sur le plan sportif, économique ou social. Un « règne » historique qui faisait évidemment de lui le président le plus expérimenté de la Ligue 1 cette saison. Tout a pris fin il y a quelques jours, lorsque John Textor a décidé de l'évincer.

Le propriétaire de l'OL, arrivé début 2023, s'est adjugé cette nouvelle casquette tout en rendant hommage à son prédécesseur. « Jean-Michel a vraiment construit une organisation remarquable, pour le secteur masculin comme féminin. Et ce au-delà du football, il y a le divertissement, la technologie… C’est un énorme club, qu'on ressent au travers de sa communauté dans le monde entier » a-t-il déclaré dans des propos relayés par le média 20 Minutes.

Jean-Michel Aulas se confie après son départ

Si vous vous posez la question, voici la réponse : l'histoire entre Jean-Michel Aulas et l'OL est loin d'être terminée. Le désormais ex-président a encore des projets plein la tête, à en croire son interview accordée à Téléfoot. « Il y a plein de nouveaux projets qui m'attendent. À la Fédération, avec les équipes féminines, le développement du football professionnel féminin aussi. Et puis, il y a la famille qui va pouvoir profiter un peu plus de moi » a-t-il déclaré, non sans émotion.

En prenant la place de « JMA », John Textor aura la lourde tâche de remplacer un dirigeant emblématique du club. Son palmarès parle pour lui : avec l'équipe masculine, c'est 7 titres de champion de France, 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue et 7 Trophées des Champions. On peut aussi noter les deux demi-finales du club en Ligue des Champions. Côté féminines, c'est 15 titres de champion de France, 8 sacres en Ligue des Champions, 9 Coupes de France et 2 Trophées des Championnes. Aucun autre dirigeant ne peut se targuer d'avoir autant réussi.