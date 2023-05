Christophe Galtier est empêtré dans une affaire de racisme pour des propos qu’il aurait tenus du temps où il était en fonction à l’OGC Nice. Le capitaine niçois Dante Bonfim Costa Santos, dit Dante, s’est exprimé sur le sujet sans innocenter l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le brésilien affirme même avoir entendu des choses du temps où Galtier était encore à Nice.

Christophe Galtier dos au mur dans l'affaire de racisme ?

Julien Fournier, ancien directeur sportif du Gym, accuse Christophe Galtier de racisme. Il aurait prononcé des paroles racistes relayées par son fils, argent de joueurs. L’ex-dirigeant niçois dit avoir ensuite confronté le coach parisien aux faits en présence de son fils et il reconnaissait avoir tenu les propos racistes.

Fournier a confié à propos de Galtier : « Si je dis les vraies raisons pour lesquelles Galtier et moi nous nous sommes disputés, il ne rentrera plus jamais dans un vestiaire ni en France ni en Europe. » L’ex-directeur sportif niçois affirme que Christophe Galtier lui avait fait savoir qu’il « devait tenir compte des réalités de la ville de Nice dans son recrutement et qu’en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. »

Au club depuis 2016 à son arrivée de Wolfsburg VfL, Dante est sorti de sa réserve et il n’innocente pas vraiment l’entraîneur du PSG. Il a confié sur RMC Sport, que l’OGC Nice autorise bien les joueurs à parler. Selon lui, lorsqu’on évoque le football, son métier, ou la vie tout simplement, « le racisme n’y a pas sa place ». « Concernant Christophe Galtier, j’ai entendu beaucoup de choses. Il y a une enquête. Je ne peux pas m’exprimer sur une affaire qui concerne d’autres personnes qui ont vu ou entendu des choses », a-t-il affirmé.

Le défenseur central brésilien de 39 poursuit en disant : « C’était dans une réunion où il y avait des gens. C’est à eux de s’exprimer », faisant allusion à l’accusateur Julien Fournier qui a même envoyé un email sur cet incident à sa direction. Le mail a été authentifié et confirme bien l’existence de son rapport à ses dirigeants sur la mentalité de Christophe Galtier.

Cette sortie de Dante ne dédouane donc pas l’entraîneur du Paris Saint-Germain sur les accusations portées contre lui. Il faut noter que Galtier a porté plainte pour fausses accusations et la justice a commencé à auditionner les différents joueurs présents dans son équipe lorsqu’il entraînait Nice. L’enquête se poursuit et devrait situer la vérité sur cette affaire.