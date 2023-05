Le défenseur de l'OL, Dejan Lovren, s'est blessé à l'occasion de la défaite de Lyon face à Clermont hier. Une blessure qui compromet la fin de saison.

OL : Coup dur avec la blessure de Dejan Lovren

L'Olympique Lyonnais s'est incliné hier sur la pelouse de Clermont (2-1). En plus de voir leur rêve européen s'échapper, l'OL a perdu un cadre de son effectif. Dejan Lovren s'est blessé juste avant la mi-temps et a été remplacé par Thiago Mendes. Le défenseur croate s'est blessé musculairement et a dû quitter ses partenaires à la 40e minute. Aucune annonce n'a encore été faite concernant son absence, mais l'ancien joueur de Liverpool pourrait bien avoir terminé sa saison.

Le défenseur central devrait rater au moins le choc face à Monaco vendredi prochain, à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Il ne restera ensuite que deux matchs, face à Reims et Nice pour les Lyonnais. Un point médical devrait être fait prochainement pour annoncer la durée d'indisponibilité de Dejan Lovren.

Laurent Blanc ne croit plus en l'Europe

Une absence préjudiciable pour l'OL, qui perd un leader sur le terrain. Dejan Lovren s'était imposé comme un véritable patron depuis son retour au club lors du mercato hivernal. "On perd un joueur majeur de notre défense, c'est peu de le dire... Quand il n'est plus là, tu t'aperçois que sans Dejan, on manque d'expérience et on est à l'arrache. De jeunes joueurs ont été titulaires toute la saison", a expliqué Laurent Blanc après le match face à Clermont.

En conférence de presse, l'entraîneur lyonnais a fait comprendre qu'il ne croyait plus en une qualification en Coupe d'Europe pour la fin de saison."Pour l'Europe, c'est râpé. Même en faisant quatre victoires, ce n'étais pas garanti, mais là, avec du retard. On va se concentrer, on a des choses à améliorer." À trois journées de la fin, l'OL est à 4 points du LOSC, virtuellement qualifié pour la Ligue Europa Conference.