Pierre Sage a convoqué 21 joueurs pour le déplacement au Havre ce dimanche. Un cadre défensif n'y figure pas, mais il y a des nouvelles têtes.

OL : Pierre Sage inclut déjà les recrues dans son groupe face au Havre

Déjà revigoré par ses trois dernières victoires consécutives en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est encore plus confiant avant de se déplacer au Havre ce dimanche. Dans ce match comptant pour la 18ème journée de championnat, Pierre Sage devra seulement composer sans Dejan Lovren, exclu face au FC Nantes il y a trois semaines. Surtout, l'entraîneur du club rhodanien a fait une belle surprise aux supporters : les recrues sont d'ores et déjà appelées dans le groupe.

Dans un communiqué publié par l'OL, les noms d'Adryelson, Lucas Perri et Malick Fofana figurent bien parmi les 21 joueurs retenus. Les deux premiers arrivent de Botafogo, club détenu par le président rhodanien John Textor. Le dernier est un prometteur ailier droit arrivant de La Gantoise, en première division belge. L'attaquant de 18 ans a été acheté 17 millions d'euros + 5 millions de bonus, et figure comme l'attraction principale des supporters ce week-end.

Le Havre, intraitable à domicile face aux relégables de Ligue 1

Conforté jusqu'à la fin de la saison par John Textor, Pierre Sage va tenter d'enchaîner une nouvelle victoire en 2024 après Pontarlier en Coupe de France (0-3, 7 janvier dernier). Cependant, la tâche ne sera pas si facile face au Havre AC, malgré son statut de promu en Ligue 1. L'équipe dirigée par Luka Elsner (11ème) est mieux placée que les Gones (15èmes) au classement, avec 3 points d'avance.

Longtemps dans la zone rouge, l'OL est toujours concerné par cette dernière. Le club rhodanien n'a que 2 unités d'avance sur Toulouse (16ème), 4 sur Lorient (17ème) et 5 sur la lanterne rouge Clermont. Alors les Gones ne devront pas sous-estimer les Ciel & Marine, qui ont été intraitables à domicile face aux deux relégables actuels. Le HAC avait battu Lorient le 3 septembre dernier (3-0), puis Clermont le 24 (2-1). Le club normand s'est également défait de l'OGC Nice (3-1) et de Caen (2-1) au stade Océane cette saison. De son côté, Lyon n'a remporté que 2 matchs à l'extérieur : c'était à Rennes (0-1) et Monaco (0-1).

Le groupe de l'OL pour le déplacement au Havre :

Gardiens : Lopes, Bengui, Perri

Défenseurs : Adryelson, Caleta-Car, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Mata, O'Brien, Sarr, Tagliafico

Milieux : Akouokou, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso

Attaquants : Cherki, Fofana, Lacazette, Moreira