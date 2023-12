Entraîneur de l'OL, Pierre Sage a reçu une bonne nouvelle ce dimanche. Elle vient du CA Pontarlier, prochain adversaire du club rhodanien en Coupe de France.

Tirage facile sur le papier pour l'OL en Coupe de France

Les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont partis sereinement en vacances le 20 décembre dernier. Après une troisième victoire consécutive en Ligue 1 face au FC Nantes (1-0), les hommes de Pierre Sage terminent la première partie de saison à la quinzième place. Le tout avec 2 points d'avance sur le barragiste toulousain, et 4 sur la zone de relégation.

Mais l'exercice est loin d'être terminé. Pour continuer à remonter dans le classement, l'Olympique Lyonnais va devoir poursuivre sur sa lancée. Et si le club s'est offert une première série positive ces dernières semaines, le spectre du début de saison peut revenir à tout moment. C'est pour cela qu'il faudra bien démarrer lors de la reprise, face au CA Pontarlier (7 janvier 2024). Dans ce match comptant pour les 32èmes de finale de la Coupe de France, les Gones partiront favoris. Le club de Pontarlier se trouve en National 3, soit 4 divisions plus bas que la Ligue 1. Il n'est classé que huitième de son groupe (sur 14) après 9 journées.

Le CA Pontarlier perd un attaquant avant l'OL

Ce dimanche, une nouvelle ne va pas aider les amateurs à réaliser l'exploit. D'après L'Est Républicain, le CA Pontarlier devra faire sans l'un de ses attaquants contre l'Olympique Lyonnais : Paul Salvi. Celui-ci ne s'est pas blessé mais sera suspendu après une accumulation de cartons jaunes. Le buteur de 27 ans a reçu « la biscotte » de trop lors du tour précédent, face à Sarre-Union (0-0, 1-3 TAB).

L'Olympique Lyonnais se retrouve donc dans une position encore plus confortable pour se qualifier en 16èmes de finale. Mais comme souvent, le tirage n'est facile que sur le papier. Le club dirigé par Pierre Sage devra faire attention, d'autant que Paul Salvi n'est pas l'élément le plus dangereux. Le CA Pontarlier misera davantage sur Maxime Bonnet (3 buts en National 3) et Jordan Renaudin (2 buts) pour faire la différence. L'OL devra également faire sans Dejan Lovren, suspendu pour cette rencontre. Méfiance...