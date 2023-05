Grâce à un nouveau week-end victorieux et les résultats de ses concurrents, le RC Lens s'est assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions.

Un nouveau week-end magique pour le RCL

Les hommes de Franck Haise ont encore dû passer un agréable week-end. Dès vendredi soir, les Lensois ont de nouveau gagné dans leur antre du Stade Bollaert et ce malgré l’absence de quelques groupes de supporters. Cette victoire 2-1 contre le Stade de Reims montre la capacité de réaction du RC Lens après avoir été mené et réduit à 10 après l’expulsion de Kevin Danso au bout de 20 minutes de jeu.

La très bonne nouvelle du week-end pour le RC Lens, c'est le match nul et vierge entre l'AS Monaco et Lille au Stade Louis II qui ravit tout un club. Ce résultat offre aux Lensois l'assurance de disputer à minima les tours de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Avec désormais dix points d'avance sur les Monégasques classés 4es, Seko Fofana et ses coéquipiers pourront se concentrer sur leur lutte à distance avec Marseille à trois journées de la fin du championnat pour la place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain.

RC Lens : Ligue des Champions, avec ou sans barrages ?

La lutte fera rage jusqu’à la dernière journée de championnat entre le RC Lens et l'OM pour la seconde place qui permet d’accéder directement aux phases de poules de la prochaine Ligue des Champions. Avec deux points d'avance sur les Marseillais, les Lensois possèdent un calendrier plus favorable à celui de leur concurrent. En se déplaçant sur la pelouse de Lorient dimanche, le RCL aura la pression du résultat car Marseille aura joué la veille contre Lille dans un choc qui s'annonce passionnant. Par la suite, Lens recevra l'AC Ajaccio déjà relégué en Ligue 2, avant de conclure son championnat par un déplacement sur la pelouse de l'AJ Auxerre. De leurs côtés, les hommes d'Igor Tudor recevront Brest, et se déplaceront à Ajaccio lors de la dernière journée.

Ce duel à distance s'annonce passionnant pour les deux clubs et les suiveurs du championnat. Qui du RC Lens ou de l'Olympique de Marseille parviendra à se hisser à la seconde place de la Ligue 1 pour s'éviter une reprise anticipée et la préparation de 4 matchs à forte pression ? Un premier élément de réponse devrait être donné la semaine prochaine.