Scruté par l'OGC Nice pour la saison prochaine, Alejandro Grimaldo a signé au Bayer Leverkusen. Le Gym devra se trouver une autre cible.

Mercato OGC Nice : Grimaldo ne signera pas au Gym

L'OGC Nice va devoir se chercher une autre cible au poste de latéral gauche pour le mercato cet été. Visé par les dirigeants niçois, Alejandro Grimaldo a signé en Allemagne, au Bayer Leverkusen, où il évoluera sous les ordres de Xabi Alonso pendant quatre ans. Le joueur de Benfica était libre de tout contrat cet été, après sept ans passés au Portugal. O Jogo indiquait que l'OGC Nice avait formulé une offre de contrat au joueur formé au FC Barcelone il y a quelques semaines.

Le poste de latéral gauche est la priorité de recrutement de l'OGC Nice pour la saison prochaine. Si Nice-Matin expliquait récemment que les noms de Raphaël Guerreiro et de Lucas Digne avaient été évoqués, la piste de Grimaldo semblait la plus abordable. Les dirigeants niçois devront donc se porter sur un autre nom que Alejandro Grimaldo cet été, au vu des performances très moyennes deMelvin Bard et Ayoub Amraoui sur le côté gauche cette saison.

Grimaldo rejoint le projet ambitieux du Bayer Leverkusen

Cette saison, Alejandro Grimaldo a été beaucoup en vue offensivement, avec 7 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Le joueur formé à la Masia arrive avec un nouveau défi en Allemagne, autour du projet ambitieux de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Le club allemand est 7e de Bundesliga et disputera jeudi sa demi-finale retour de Ligue Europa face à l'AS Rome de José Mourinho.

De son côté, l'OGC Nice réalise une saison en dessous des attentes. Eliminés par Bâle en Conference League, les Niçois ne font pas mieux en championnat et pointent à la 10e place de Ligue 1. Le club entraîné par Didier Digard se montrera sûrement actif cet été pour avoir des résultats plus proches de ses ambitions.