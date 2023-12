Après un mercato estival 2023 des plus animés, Nasser Al-Khelaïfi entend bien récidiver l’été prochain. Le président du PSG rêverait d’un nouveau phénomène du foot mondial.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi veut Florian Wirtz au Paris SG

Désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain aurait rejoint le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea et le Bayern Munich dans la course pour la signature de Florian Wirtz. Auteur de 6 buts et 10 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le milieu offensif de 20 ans continue de briller au Bayer Leverkusen.

Maître à jouer de l’équipe de Xabi Alonso, le jeune international allemand pourrait rapidement l’un des gros tubes de l’été 2024. Selon le portail PSGInside_Actus, le club de la capitale française est carrément « à l'assaut de Florian Wirtz pour la saison prochaine. » Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont convaincus, le joueur de Leverkusen « sera l'une des priorités au prochain mercato d'été. »

D’ailleurs, les 120 millions d’euros réclamés par les dirigeants allemands pour leur joyau ne font pas peurs au président parisien, qui a même déjà dépêché un scout à la BayArena ce weekend pour superviser Wirtz lors du match nul entre le Bayer et le Borussia Dortmund (1-1), dimanche, en Bundesliga. Pour autant, il faudra se montrer très convaincant pour déloger le natif de Pulheim de sa zone de confort.

Le père de Florian Wirtz lâche une première réponse au Paris SG

Impressionnant depuis deux saisons, Florian Wirtz est dans les plans de Liverpool, Chelsea, Manchester City, Real Madrid et du Paris Saint-Germain pour l’été prochain. Cependant, le père et agent du joueur assure qu’il n’est pas pressé de changer d’air et qu’il est très heureux au Bayer Leverkusen. Interrogé par le média local Kicker, Hans-Joachim Wirtz a notamment indiqué ne pas être « en train de jouer une partie de poker pour favoriser qui que ce soit » concernant les prétendants de son fils. Pour lui, « Florian est encore jeune et il peut encore grandir. » Alors que le nom du numéro 10 du Bayer est sur toutes les lèvres dans les plus grands clubs européens, l’Allemand assure que « Leverkusen est l’endroit idéal pour poursuivre sa route. » Nasser Al-Khelaïfi sait donc à quoi s’attendre dans ce dossier.