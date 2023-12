A trois jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, une ancienne piste de l’OL refait surface. Elle mène vers un joueur du Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga.

Mercato OL : Plusieurs cibles sur les tablettes de l'OL

L’OL prépare son mercato, sous la houlette de David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement). John Textor avait promis une enveloppe importante pour recruter de nouveaux joueurs en janvier. Il a été conforté par la DNCG, qui a assoupli les sanctions imposées au club rhodanien en début de saison. Un budget de plus de 50 millions d’euros serait disponible pour cet hiver. Les deux premières recrues de l’Olympique Lyonnais devraient être brésiliennes.

Les transferts de Lucas Perri et Adryelson seraient déjà bouclées, et il ne resterait plus que l’officialisation de leur signature. Le gardien de but et le défenseur central sont en provenance de Botafogo au Brésil.

Mercato : Lyon vise Nadiem Amiri de Leverkusen

Outre l’intérêt de l’OL pour Moses Simon du FC Nantes, plusieurs pistes sont attribuées au club, dans cette période de pré-mercato. L’Equipe a confirmé celles menant vers Largie Ramazani (Almeria), Clément Lenglet (Aston Villa), Saïd Benrahma (West Ham), Rade Krunic (AC Milan), Baptiste Santamaria (Stade Rennais) ou encore Hugo Ekitike (PSG). Un nouveau nom vient de s’ajouter sur la longue liste des cibles de Lyon.

D’après les informations de médias allemand, les recruteurs des Gones ont coché le nom de Nadiem Amiri (27 ans) du Bayer Leverkusen sur leur calepin. Le quotidien Bild notamment croit savoir que le milieu de terrain intéresse l’OL, qui est en quête de renforts dans son entrejeu.

Le milieu de terrain allemand est en quête de temps de jeu

Leverkusen est certes premier du championnat devant el Bayern Munich, mais la cible des Lyonnais n’a pas vraiment participé à cette performance. La preuve, il n’a joué que 13 minutes en 7 apparitions en Bundesliga, pendant toute la première moitié de la saison. Il n’est clairement pas dans les plans de Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer. Frustré par sa situation difficile, l'international Allemand (5 sélections de 2019 à 2020) est ouvert à un départ cet hiver, selon la source.

Notons que Nadiem Amiri est dans sa dernière année de contrat à Leverkusen. Sa valeur marchande est de 4 millions d’euros, selon l’estimation de Transfermarkt. Pour rappel, le nom de l’imposant milieu de terrain (1,80 m) avait été associé à l’OL pendant le mercato estival 2020, soit il y a trois ans et demi.