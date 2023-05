Alors qu'Elye Wahi est dans les petits papiers de l'OM pour le prochain mercato, une tendance se dégage pour le transfert de l'attaquant du MHSC.

Mercato OM : Vitinha n'est toujours pas à la hauteur

Le 16 avril dernier lors d'un OM-Troyes au Vélodrome, l'attaquant le plus cher de l'histoire du club, Vitinha, trouve enfin le chemin des filets, trois mois après son arrivée sur la Canebière. Mais ce léger sursaut n'aura malheureusement pas duré bien longtemps. Titularisé deux semaines plus tard à l'occasion de la réception de l'AJA, le joueur portugais vendange devant le but adverse, et se retrouve à nouveau plongé en plein doute.

Dimanche soir contre le SCO (3-1), il est rentré à la 65e minute, et a eu une véritable occasion d'avant-centre en fin de match. Mais là encore, Vitinha n'a pas trouvé le cadre, un constat qui témoigne d'un manque de confiance terrible, qui commence à laisser planer l'incertitude sur son vrai niveau. Face à cette situation, et également pour anticiper un potentiel départ d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria travaille déjà sur une alternative à l'ancien attaquant de Braga, et a plusieurs idées en tête.

Le président de l'OM reste attentif à la situation de Folarin Balogun, prêté par Arsenal au Stade de Reims, et qui réalise une saison pleine avec 19 buts inscrits en championnat. Autre piste identifiée par le dirigeant espagnol, la jeune pépite du Montpellier HSC, Elye Wahi, qui affole les compteurs de Ligue 1 grâce à ses 17 réalisations cette saison.

L'AS Monaco bien avancée pour Elye Wahi, qui veut rester en Ligue 1

D'après les informations communiquées par L'Équipe, Elye Wahi serait enclin à rester en Ligue 1 la saison prochaine. Courtisé en Premier League, notamment par Liverpool et Arsenal, le jeune attaquant de 20 ans ne veut pas brûler les étapes et souhaite continuer à progresser en France. Si l'OM a manifesté son intérêt l'hiver dernier pour le joueur du MHSC, le quotidien sportif précise que c'est l'AS Monaco qui tient la corde à l'heure actuelle, même si rien est encore fait, et que toutes les possibilités seront observées cet été avant de prendre une quelconque décision.