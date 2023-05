L’ASSE pourrait perdre une autre pépite issue de son centre de formation, cet été. En fin de contrat en juin, elle pourrait partir librement.

Mercato ASSE : Un contrat pro proposé à Darnell Bile, son clan prend son temps

Un nouveau joueur talentueux, formé à l’ASSE, est annoncé sur le départ. D’après les informations de Peuple-Vert, Darnell Bile n'a toujours pas trouvé d’accord avec la direction du club ligérien pour prolonger son contrat expirant en juin 2023. L’AS Saint-Etienne lui a pourtant proposé un premier contrat professionnel afin de lui permettre de poursuivre sa progression chez les Verts.

Mais le jeune avant-centre et son entourage prennent leur temps, d’après la source. Cette dernière précise que les discussions avec les représentants de Darnell Bile ont été « entamées depuis plusieurs semaines, mais les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord malgré une belle proposition du club ».

Darnell Bile, le poulain de Laurent Batlles

Face à l’attitude du clan de la pépite de 17 ans, les décideurs de l’ASSE commencent à perdre patience, comme le souligne le média spécialisé. « La longueur de ces échanges commence à créer une certaine impatience du côté de l'Etrat », a écrit le site internet. Il faut préciser que l’ASSE compte sur Darnell Bile.

En dehors du contrat pro qui lui est proposé, Laurent Batlles l’a lancé en Ligue 2 cette saison, à seulement 17 ans. Il a fait 2 apparitions contre Valenciennes (2-2) et Bastia (5-0) en début de saison. Loïc Perrin doit donc sortir le grand jeu pour retenir le natif de Colombes, et ainsi éviter de le voir filer comme son coéquipier de la génération 2005, Noah Raveyre (gardien de but). En effet, ce dernier a repoussé les premières offres de son club formateur. En fin de contrat le 30 juin prochain, il aurait des touches avec l’AC Milan en Serie A.