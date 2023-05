Alors que Pablo Longoria travaille sur plusieurs pistes offensives pour cet été, la prolongation d'Alexis Sanchez pourrait bientôt être actée à l'OM.

Alexis Sanchez va-t-il prolonger à l'OM ?

L'histoire entre l'OM et Alexis Sanchez n'est peut-être pas terminée. Si l'attaquant chilien semblait décidé à claquer la porte quelques jours après la terrible élimination du club face à Annecy en demi-finale de Coupe de France, la donne aurait véritablement changé ces dernières semaines. Adulé par tout un stade, l'ancien joueur d'Arsenal se sent bien sur la Canebière, et cela se traduit par ses performances sur le terrain.

De nouveau buteur dimanche dernier face à Angers, le joueur de 34 ans s'est offert son 14e but de la saison, avant de délivrer sa troisième passe décisive en début de seconde période sur une réalisation de Dimitri Payet. Même s'il lui reste encore trois matches pour améliorer son bilan, sa saison est déjà une réussite, et il a définitivement prouvé qu'il en avait encore sous la pédale malgré son âge avancé.

Désormais, la principale interrogation concerne son avenir, et nul doute que la qualification en Ligue des Champions semble être une des conditions pour le convaincre de prolonger son bail à l'OM. À l'heure actuelle, les Marseillais sont quasiment assurés de finir sur le podium, et peuvent encore espérer terminer la saison à la deuxième place devant le RC Lens. Un bilan qui semble déjà suffisant pour Alexis Sanchez, d'après les dernières tendances.

L'agent d'Alexis Sanchez était à Marseille lundi

Selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, l'agent d'Alexis Sanchez était présent à Marseille, lundi, afin de discuter avec Pablo Longoria sur la prolongation de l'attaquant chilien. Selon la source, cette semaine pourrait être décisive, et les signaux commencent à virer au vert pour voir l'ancien barcelonais poursuivre l'aventure dans la cité phocéenne. Reste à savoir si Pablo Longoria aura les arguments nécessaires pour réussir à convaincre le joueur de 34 ans, également pisté par Arsenal ces dernières heures.