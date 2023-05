Alors que son aventure au PSG touche à sa fin, Christophe Galtier est la cible d'un champion en titre pour le prochain mercato estival.

Christophe Galtier, un bilan plus que mitigé au PSG

Les espoirs étaient nombreux lors de son arrivée l'été dernier, mais à trois journées de la fin du championnat, force est de constater que son bilan est à peu près similaire à celui des nombreux entraîneurs qui ont échoué au PSG. Malgré une première partie de saison tonitruante, et surtout pleine d'espoir pour la suite, le Paris Saint-Germain s'est encore effondré à partir du mois de février, comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant.

Résultat des comptes, le PSG a quitté la Coupe de France et la Ligue des Champions en 8e de finale, symbole d'un nouvel échec du club de la capitale dans sa quête principale, à savoir gagner la plus prestigieuse des compétitions européennes. Alors oui, le PSG va très vraisemblablement s'offrir un 11e titre de champion dimanche prochain à Auxerre, mais vu les prestations fournies durant la totalité de la deuxième partie de saison, il n'y a pas vraiment de quoi être satisfait, et le passage de Christophe Galtier à Paris ne laissera aucune trace dans l'histoire du club de la capitale.

Naples pense à Christophe Galtier en cas de départ de Luciano Spalletti

Si son départ du PSG l'été prochain sonne comme une évidence, Christophe Galtier pourrait rapidement rebondir dans un autre championnat. En effet, d'après les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants de Naples auraient coché le nom de l'actuel coach du PSG si Luciano Spalletti venait à quitter le récent champion du Scudetto à l'issue de la saison.

Toutefois, la source précise que la priorité du club italien est de prolonger son entraîneur, et que la piste menant à Christophe Galtier n'est qu'une solution de secours à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, l'ancien coach du LOSC semble déjà avoir des prétendants pour la saison prochaine.