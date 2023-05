Patrick Vieira sera-t-il le futur entraîneur du FC Nantes ? Le président des Canaris a déjà entamé les premières manœuvres pour son arrivée.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita a sondé Patrick Vieira

Plus rien ne va au FC Nantes. Après l’humiliation subie en finale de la coupe de France contre Toulouse et sur une série de 11 matchs sans victoires, le club nantais a décidé de se séparer son entraîneur Antoine Kombouaré. Le technicien kanak a été mis de ses fonctions pour manque de résultats et a été remplacé par Pierre Aristouy. Le coach de la réserve assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison avant l’arrivée d’un entraîneur plus chevronné.

En attendant, les Canaris occupent actuellement la 17e place de Ligue 1 et sont relégables. Ils ont encore trois rencontres pour tenter de remonter la pente et éviter une relégation en Ligue 2 la saison prochaine. D’ailleurs, en cas de maintien, le président Waldemar Kita a déjà identifié le candidat parfait pour prendre les rênes de son équipe première.

L’Équipe explique en effet que Patrick Vieira est devenu le grand favori pour prendre place sur le banc de touche du FC Nantes en cas de maintien. Les premiers contacts ont déjà été noués entre les deux parties. Il faut dire que l’ancien entraîneur de l’OGC Nice était ciblé par le président du FCN avant son départ en Premier League. Des échanges avaient eu lieu entre les deux hommes l’an dernier et devraient s’intensifier dans les mois à avenir.

Patrick Vieira, un salaire conséquent pour le FC Nantes

Libre de tout contrat depuis son limogeage de Crystal Palace et à la recherche d’un projet ambitieux, Patrick Vieira pourrait donc effectuer son retour dans le championnat de France. Toutefois, un gros obstacle risque de mettre un terme au rêve de Waldemar Kita. Le champion du monde 1998 a des prétentions salariales élevées. Il percevait un salaire annuel d'environ 5 millions d'euros en Premier League. Des émoluments visiblement hors de portée des finances du FC Nantes, ce qui complique ainsi son arrivée chez les Jaunes et Verts.