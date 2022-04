RC Lens Mercato : Vieira veut attirer un Lensois à Crystal Palace

Publié par Timothée Jean le 19 avril 2022 à 23:04

RC Lens Mercato : Patrick Vieira, l’entraîneur de Crystal Palace, envisage de frapper un joli coup au sein de l’effectif lensois. Un milieu défensif est visé.

Auteur d’une bonne saison, le RC Lens n’a pas manqué d’attirer l’œil des observateurs et notamment de gros clubs européens, désireux de recruter certains joueurs Lensois lors du prochain mercato estival. Le dossier le plus médiatisé est sans conteste celui de Seko Fofana. Le milieu de terrain ivoirien réalise une excellente saison chez les Sang et Or au point d’attirer l’attention de plus clubs en France et à l’international. Mais Seko Fofana n’est pas le seul milieu de terrain du RC Lens susceptible de mettre les voiles.

Selon une information dévoilée par Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, le club de Crystal Palace s’intéresse de très à Cheick Doucouré. Patrick Vieira, le coach des Eagles, serait même sous le charme de l’international malien et envisagerait de l’attirer en Premier League la saison prochaine. Mieux, l’entraîneur tricolore aurait déjà lancé les premières manœuvres en vue de boucler son transfert cet été.

L’entourage de Cheick Doucouré approché par Crystal Palace

Toujours selon la même source, les dirigeants de Crystal Palace, sur instruction de Patrick Vieira, auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage de Cheick Doucouré en vue d’un éventuel transfert. Les coulisses de ces négociations n'ont pas encore fuité. Arrivé au RC Lens en février 2018, Cheick Doucouré est devenu un taulier dans l’entrejeu lensois. Cette saison, le milieu défensif malien a disputé 31 rencontres avec Racing Club de Lens. Il est lié au club nordiste jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros selon Transfermarkt.

Crystal Palace devra tout de même se méfier de la concurrence de Tottenham, du FC Séville, du Borussia Mönchengladbach et de l’Ajax Amsterdam qui seraient également sur ses traces. Cette rude concurrence risque de faire grimper les enchères pour le milieu de terrain lensois.