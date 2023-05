Alors que Bernardo Silva place le PSG en tête de ses destinations favorites en cas de départ de Manchester City, un ancien du club parisien lui conseille de ne pas venir.

Mercato PSG : Bernardo Silva veut rejoindre Mbappé à Paris

Après six saisons passées en Premier League, Bernardo Silva veut changer d’air. S’il a été retenu l’été passé, le milieu offensif de 28 ans souhaiterait quitter les rangs de Manchester City au terme de la saison en cours. Surtout que le Paris Saint-Germain lui propose de venir remplacer Lionel Messi aux côtés de Kylian Mbappé, son ancien compagnon de l’AS Monaco. D’après les renseignements glanés par le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe, le protégé de Pep Guardiola place même le PSG comme son choix numéro un dans ses destinations favorites.

« Est-ce faisable ? Oui, si Bernardo Silva va voir Guardiola en lui disant cette fois-ci je ne peux plus rester, ce qu’il n’avait pas fait l’année dernière (…) Là, s’il dit vraiment : ‘Coach, ça fait six ans que je suis là, il faut que je parte. J’ai envie de partir’, et que Guardiola lui ouvre la porte pour service rendu, je pense qu’il y a moyen. Je pense qu’il peut le faire. Pour moi, dans les destinations favorites, le PSG est numéro 1 », a expliqué Loïc Tanzi dans l’émission L’Équipe de Greg. Un mauvais choix du joueur dénoncé par un ancien milieu de terrain du Paris SG.

Pour Rothen, « Bernardo Silva ferait une connerie » en venant à Paris

C’est une prise de position très surprenante. Alors qu’il se considère comme un amoureux du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen estime que Bernardo Silva ferait une belle « connerie » en quittant Manchester City pour rejoindre Kylian Mbappé chez les Rouge et Bleu lors du prochain mercato estival. Dans son émission « Rothen s’enflamme », l’ex-international français explique que cette décision de l’international portugais ne repose pas sur un choix sportif.

« J’ai juste envie de lui rendre hommage parce qu’hier, il m’a régalé, comme Manchester City. C’est tout ce que j’aime dans le foot, Bernardo Silva. Il joue pour ses coéquipiers, il sait finir, donner, c’est l’intelligence même. C’est vraiment le joueur qui répercute le mieux ce que veut mettre en place Guardiola sur le terrain. Il a tout, c’est la classe ce joueur », a déclaré Jérôme Rothen sur les antennes de RMC Sport, avant de mettre en garde le natif de Lisbonne contre une arrivée au PSG.

« À Paris, les choix ne sont pas faits par les bonnes personnes. Le président ou l’Émir n’est pas censé s’occuper de la construction d’une équipe. C’est juste l’image de marque. Ils ont envie de se faire kiffer (…) Bernardo Silva ferait une connerie s’il vient juste pour des raisons financières et de cadre de vie. Il y a aussi l’ambiance et la structure d’une équipe. Je suis persuadé que ce sera validé parce que c’est une star. Le nom suffit pour eux, ça fait briller la marque PSG », a confié le consultant sportif, qui conseille à Silva d’aller au Real Madrid s’il décide de quitter les Citizens.