Désireux de se séparer de Christophe Galtier à la fin de la saison en cours, le PSG pourrait confier les rênes de son équipe à une légende.

À en croire plusieurs sources concordantes, José Mourinho fait partie des trois finalistes avec Zinédine Zidane et Thiago Motta pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Qualifié pour la finale de la Ligue Europa avec l’AS Rome, le technicien portugais serait très intéressé par la perspective de prendre les rênes de l’équipe parisienne.

À 60 ans, le Special One rêve d’offrir au PSG sa première Ligue des Champions. « Mourinho, c’est un nom qui claque et qui pourrait sortir Paris de la torpeur après deux fades saisons sous Mauricio Pochettino et Christophe Galtier », a récemment indiqué le quotidien Le Parisien. Une piste également validée par une ancienne gloire du club de la capitale.

Mercato PSG : David Ginola milite pour l’arrivée de José Mourinho

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, José Mourinho pourrait quitter l’AS Rome lors du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, l’ancien manager de Chelsea serait dans le collimateur du PSG pour remplacer Christophe Galtier. Et pour David Ginola, ancien attaquant des Rouge et Bleu, le compatriote de Cristiano Ronaldo est l’homme idéal pour faire gagner le club de la capitale française.

« Cela fait des années que l'on entend parler de Mourinho au PSG. On parle de Guardiola comme un entraîneur de légende, Mourinho en est un aussi. Si aujourd’hui, il y a quelqu’un dans le vestiaire qui pourrait arriver à sacraliser l’ensemble de ces talents et faire en sorte que tout se passe mieux, je pense que c’est un garçon comme José Mourinho qu’il faut », a confié David Ginola au micro de Canal+, avant de vanter les mérites du coach de la Roma.

« Après, pour lui, tout cela est peut-être du passé, et que depuis dix ans les choses ont passé, mais au niveau de l’image et du respect, c’est quelqu’un qui aura le respect de ses joueurs parce qu’il a gagné des choses. Partout où José Mourinho est passé, il a toujours gagné et il a eu le respect de ses joueurs. Quand on veut gagner des choses, il faut le respect de ses joueurs », a ajouté le consultant sportif. Reste maintenant à savoir si le mariage Mourinho-PSG aura finalement lieu cet été.