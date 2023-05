Après l’élimination de la Juventus en Ligue Europa, le RC Lens devra conserver sa seconde place pour se qualifier directement en Ligue des Champions.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres

Les supporters lensois et marseillais devaient sans aucun doute faire grise mine lors du coup de sifflet final de la rencontre opposant le FC Séville et la Juventus. Vainqueur après prolongation et après avoir été mené sur sa pelouse, les Andalous se hissent en finale d'Europa League pour la cinquième fois en dix ans. Les maîtres de la compétition défieront l'AS Roma pour tenter de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions au terme d'une saison compliquée, où les Sévillans se classent 10e en Liga, loin des places européennes.

C'est donc sur les épaules de l'AS Roma que tout repose pour les supporters du RC Lens et de l'OM, mais la mission s'annonce plus que compromise. Actuellement 6e de Serie A à 6 points de leur rival la Lazio, premier qualifié pour la Ligue des Champions, les hommes de José Mourinho auront sans doute bien du mal à se qualifier via leur championnat pour la C1. Une nouvelle qui ne ravit pas les supporters français qui devront voir leur club passer par deux tours de qualification pour accéder aux phases de poules. La place de dauphin semble donc primordiale pour s'éviter une reprise anticipée qui peut perturber fortement le début de saison.

RC Lens : Garder l'OM à distance

Avec deux points d'avance sur son concurrent marseillais, le RC Lens se doit de maintenir sa faible avance pour se permettre d'éviter cette phase de qualification et de préparer au mieux son intersaison sans être perturbée par cette reprise anticipée. À trois journées de la fin de saison, les Lensois possèdent un calendrier plus abordable que les Marseillais. Le déplacement à Lorient de ce week-end s’annonce comme la rencontre déterminante, sachant que l'OM se déplace de son côté sur la pelouse de Lille, qui de son côté se bat pour une qualification en coupe d'Europe.

Dans une saison où le RC Lens épate toute la Ligue 1 d'un point de vue collectif et individuel, c'est sans Kevin Danso suspendu, que les coéquipiers de Seko Fofana affronteront Lorient ce dimanche avec la pression du résultat de Marseille qui jouera le LOSC samedi soir à 21h. Les Marseillais qui voyagent très bien cette saison en Ligue 1 doivent rattraper leur retard engrangé lors de la défaite au Stade Bollaert.