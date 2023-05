La saison historique du RC Lens devrait permettre au club de remporter de nombreuses distinctions lors de la prochaine cérémonie UNFP.

Le RC Lens bientôt couronné ?

Le 28 mai prochain se déroulera l’annuelle cérémonie des trophées UNFP visant à récompenser les acteurs du football français professionnels. Auteur d'une saison exceptionnelle, le RC Lens s'est vu récompenser en plaçant plusieurs membres de l’effectif dans les différentes catégories. Meneur de cette équipe, Franck Haise fait partie des cinq entraîneurs sélectionnés pour le titre d’entraîneur de l'année en Ligue 1.

Au côté de Philippe Montanier (Toulouse), Igor Tudor (Marseille), Pascal Gastien (Clermont) et Paulo Fonseca (Lille), Franck Haise fait office de favori tant le jeu de son équipe à émerveiller les observateurs du championnat tout au long de la saison. Du côté du rectangle vert, trois joueurs peuvent prétendre à une distinction prestigieuse. Seko Fofana, capitaine du RC Lens, tout comme Loïs Openda, font partie, au côté de la star Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Paris Saint-Germain) et Jonathan David (Lille), des cinq joueurs en course pour le titre du trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1.

Meilleure défense du championnat, le RC Lens a pu compter dans les grands moments sur son portier Brice Samba, auteur d'une saison exceptionnelle dans les cages. Récompensé en mars dernier par une première sélection en Équipe de France, le gardien de 29 ans pourrait remporter le trophée du meilleur gardien de Ligue 1. De plus, le défenseur autrichien Kevin Danso pourrait figurer dans le onze de l'équipe de l'année en Ligue 1. Une récompense notable pour le roc lensois qui attire les convoitises des plus grands clubs d'Europe.

Une saison dans l’histoire du club

Irrésistible dans le jeu depuis son retour en Ligue 1 il y a trois saisons, le RC Lens est aujourd’hui récompensé en se plaçant derrière le Paris Saint-Germain au classement à trois journées de la fin du championnat. À la lutte avec l'OM, le RC Lens a néanmoins assuré sa troisième place synonyme de qualification pour les tours qualificatifs pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un retour en coupe d'Europe 20 ans après la dernière participation pour les Lensois.

La bataille fera rage jusqu’à la fin de la saison pour connaître le nom de l'autre club qualifié directement pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Le déplacement à Lorient de ce week-end s'annonce crucial, notamment avec le déplacement difficile de l'OM sur la pelouse du LOSC.