Le RC Lens va diffuser sur des écrans géants au stade Bollaert-Delelis le dernier match de la saison, qui se déroulera à Auxerre.

AJ Auxerre-RC Lens : Des écrans géants installés à Bollaert

Ce n'est pas un match à domicile, mais ça en a tout l'air. Pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l'AJ Auxerre le 3 juin à 21h. Une rencontre qui sera diffusée dans l'enceinte des Sang et Or, au stade Félix Bollaert-Delelis.

Des écrans géants seront en effet installés sur la pelouse, devant les différentes tribunes du stade. Les portes de Bollaert seront ouvertes dès 19h30 pour l'occasion, avec la diffusion en direct du match Auxerre-Lens, qui se jouera à l'Abbé-Deschamps. Des animations seront organisées ensuite jusqu'au retour des joueurs.

La diffusion de la rencontre sera suivie par le match de l'obtention du titre de champion de France durant la saison 1997-1998, avec le célèbre but de Yoann Lachor. Les Artésiens prévoient également des animations en musique pour faire patienter les supporters jusqu'au retour des joueurs, qui auront peut-être l'occasion de célébrer une qualification en Ligue des Champions avec leurs fans.

Un dernier moment de ferveur pour les supporters

Le RC Lens souhaite par l'organisation de cet évènement permettre aux supporters de partager un "ultime moment de ferveur" au terme de la saison exceptionnelle réalisée par l'équipe de Franck Haise. Les Sang et Or sont 2es de Ligue 1 avec deux points d'avance sur l'OM, à trois journées de la fin. Les Lensois espèrent une qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions, alors qu'ils sont déjà assurés de jouer au moins les tours qualificatifs. Avant ce déplacement à Auxerre, Lens joue à Lorient dimanche et recevra Ajaccio la semaine prochaine.