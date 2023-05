Blessé depuis avril avec le FC Nantes, Pedro Chirivella pourrait faire son retour en fin de saison. Pierre Aristouy fait le forcing.

FC Nantes : Pierre Aristouy envisage le retour de Pedro Chirivella

Souffrant d’une pubalgie, Pedro Chirivella avait déclaré forfait par le reste de la saison. Il n’a donc plus rejoué depuis son dernier match contre le Stade de Reims (0-3), le 2 avril dernier. Mais le milieu de terrain du FC Nantes pourrait revenir plus tôt que prévu. Le nouvel entraîneur des Canaris le souhaite et le staff médical s’active en ce sens.

« Pedro est venu me voir au lendemain de ma prise de fonction, à son initiative. Il a fait un choix à un moment où l’équipe était plus tranquille au classement, mais aujourd’hui, il le vit mal. On s’est rassemblé autour du staff médical pour savoir s’il était envisageable d’accélérer le processus de reprise et l’avoir pour les deux derniers matchs de la saison », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Pierre Aristouy compte sur tous les joueurs du FC Nantes, y compris les blessés. Il veut créer une union sacrée autour de l'équuipe, afin de tenter de se maintenir en Ligue 1. Il a ainsi loué le courage et l’état d’esprit de l’Epagnol. « Je préfère les gens qui sont dans la démarche d’aider que ceux qui rechignent. Pedro Chirivella, que ce soit sur le terrain ou en dehors, est quelqu’un d’extrêmement généreux. »

Les Canaris doivent tout donner pour rester en Ligue 1

Pour se maintenir en Ligue 1, les Nantais doivent gagner les trois derniers matches de Ligue 1, sans faire de calcul, car ils sont 17es (avec 33 points), relégable et n’ont plus leur destin entre les mains. Ils sont à la lutte avec l’AJ Auxerre (34 points), le Stade Brestois et le RC Strasbourg (38 points chacun).

Pour le successeur d’Antoine Kombouaré, les Canaris n’ont pas d’autres choix que de se surpasser face à Montpellier, Lille et Angers (déjà relégué). Florent Mollet également a passé le même message à ses coéquipiers. « Même s’il y a des bobos ou que ce n’est pas facile dans la tête, on se doit de tout donner », a t-il insisté.