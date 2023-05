Alors qu'il fait partie des joueurs avec une forte valeur marchande, Valentin Rongier a lâché une réponse claire sur son futur à l'OM.

Mercato OM : Valentin Rongier ne veut pas quitter Marseille

Depuis plusieurs jours, l'hypothèse autour de laquelle Valentin Rongier pourrait quitter l'Olympique de Marseille prend de l'ampleur dans la cité phocéenne. Tout comme Mattéo Guendouzi, le capitaine de l'OM possède une belle cote sur le marché des transferts, et il n'est pas impossible que des offres alléchantes viennent atterrir sur la table de Pablo Longoria cet été.

Cependant, le milieu formé au FC Nantes, devenu un élément indispensable au schéma de jeu d'Igor Tudor, n'a pas l'intention de quitter l'OM dans un avenir proche, d'après ses propos accordés à La Provence. "Je me sens super bien, j’ai prolongé il y a six mois. À Marseille, je me sens chez moi, je n’ai aucune raison de partir. Après, c’est le football. Si un club vient, que l’OM me dit que c’est une bonne opportunité pour le club et pour moi, il faudra réfléchir. Mais si vous me demandez mon avis, je n’ai aucune envie de partir. Pour faire quoi ? Je joue, j’aime cette ville magnifique, j’ai acheté ma maison, il y a du soleil, les conditions de travail sont excellentes, on a un stade de folie et des supporters incroyables."

Voilà un message qui devrait définitivement éteindre les différentes rumeurs concernant un potentiel départ du numéro 21 de l'Olympique de Marseille, désormais lié jusqu'en juin 2026 avec le club olympien.

Valentin Rongier a explosé avec Igor Tudor

Déjà en grosse progression sous les ordres de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier a pris une dimension supplémentaire depuis l'arrivée du technicien croate sur le banc de l'OM. Associé à Jordan Veretout devant la défense marseillaise, le capitaine de l'OM récupère un nombre incalculable de ballon, et parcourt en moyenne plus de 10 kilomètres par match.

De plus, il est désormais capable de dépanner en défense centrale, à l'image du 8e de finale de Coupe de France le 8 février dernier face au PSG (2-1), où il avait livré une prestation presque parfaite. Désormais, sa principale mission est d'aider l'équipe à récupérer la deuxième place, et il faudra aller gagner à Lille samedi soir pour continuer d'y croire.