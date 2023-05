Bernardo Silva, milieu offensif de Manchester City, est annoncé dans le viseur du PSG pour le prochain mercato estival. Christophe Galtier s’est exprimé.

Bernardo Silva botte en touche après la Ligue des Champions

Interrogé sur un éventuel transfert au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, Bernardo Silva a botté en touche, mercredi soir, après son match XXL contre le Real Madrid en demi-finale retour de Ligue des Champions. « Gagner la Ligue des Champions et signer à Paris ? Non, le programme, c’est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup malgré un match difficile en finale contre Manchester United et après l'Inter Milan (finale C1, ndlr). Puis après, pour l'été, on verra ce qu'il va se passer », a lâché le milieu offensif de 28 ans au micro de Canal+.

Mais selon plusieurs sources concordantes, l’international portugais serait intéressé par le projet parisien et la perspective de rejouer avec son ancien coéquipier de l'AS Monaco, Kylian Mbappé. De son côté, le Paris Saint-Germain serait prêt à s’aligner sur les exigences financières des Cityzens pour recruter Bernardo Silva l’été prochain. En attendant des négociations avec le club anglais, l’entraîneur parisien s’est prononcé sur l’éventuelle arrivée du protégé de Pep Guardiola.

Mercato PSG : Christophe Galtier répond cash pour Bernardo Silva

De passage en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du match de la 36e journée de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre, Christophe Galtier a été interrogé sur les rumeurs envoyant Bernardo Silva au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Même s’il apprécie le milieu de terrain gaucher, Chistophe Galtier refuse de manquer de respect à son club, Manchester City.

« Bernardo Silva ? C’est un joueur de Manchester City, avant tout. C’est un joueur que j’ai découvert quand il est arrivé à Monaco à l’époque où Luis Campos l’a recruté. Il était très bon et il faisait partie de l’équipe de Monaco championne (en 2017). C’est un joueur évidemment intéressant, mais je le répète encore une fois : il est un joueur de Manchester City », a déclaré le technicien marseillais des Rouge et Bleu. Il faudra donc patienter jusqu’à la fin de la saison avant d’être situé dans ce dossier.